Erneut Baustelle auf der A 1 bei Wildeshausen - Fahrstreifen-Sperrung

Wildeshausen – Autofahrer müssen sich ab Montag, 1. April, auf Behinderungen auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und -West in beiden Fahrtrichtungen einstellen.

Auf einer Länge von sieben Kilometern werden die Schutzeinrichtungen des Mittelstreifens erneuert, teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Oldenburg, mit. In beiden Richtungen werde deswegen jeweils der Überholfahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Arbeiten auf dem A1-Abschnitt dauern bis zum 6. Juli

Die Arbeiten für den ersten, 3,5 Kilometer langen Bauabschnitt beginnen am 1. April in Höhe der Tank- und Rastanlage Wildeshausen und dauern voraussichtlich bis zum 18. Mai. Danach ist der zweite, ebenfalls 3,5 Kilometer lange Abschnitt dran, der an der Anschlussstelle Wildeshausen-West endet. Alle Arbeiten sollen bis zum 6. Juli abgeschlossen sein.

