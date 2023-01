Baustart für „Wohndomizil Spascher Sand“: Seniorenwohnen für Gutbetuchte

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Das „Wohndomizil Spascher Sand“, wie es von der Projektentwicklung Lintas geplant ist. © Visualisierung: Moccaplan

Seniorenwohnen auf hohem Niveau: In Spasche eröffnet im Jahr 2024 das „Wohndomizil Spascher Sand“.

Spasche – Auf dem ehemaligen Kasernengelände in Spasche, dem jetzigen Spascher Sand Resort, ist das Wohnen zumeist exklusiv in großen Immobilien auf parkähnlichem Areal mit künstlicher Teichlandschaft. Schon bald soll neben den Villen und Einfamilienhäusern ein weiteres Gebäude als Ergänzung des Resorts gebaut werden, das in erster Linie ältere Mitbürger mit gut gefülltem Geldbeutel ansprechen dürfte. Die Lintas GmbH (vormals Linden Projekt GmbH) aus Oldenburg möchte auf einem rund 5-400 Quadratmeter großen Areal das „Wohndomizil Spascher Sand“ errichten.

Die Baugenehmigung liegt nach Angaben des Geschäftsführers von Lintas, Helge Strickstrack, bereits seit geraumer Zeit vor. Die Ausschreibungen stehen vor dem Abschluss. Derzeit werden die umliegenden Anwohner über das Projekt informiert, das sicherlich zeitweise für größere Lärmbelastungen sorgen wird.

„Mit der Baumaßnahme soll in diesem Frühjahr begonnen werden“, so Strickstrack. „Die Übergabe an die Eigentümer ist für Herbst 2024 vorgesehen. Mit dem Vertrieb der Wohneinheiten haben wir allerdings noch nicht begonnen.“

42 Wohneinheiten verschiedener Größen

Das Objekt, das auf dem Grundstück des vormaligen Hauptgebäudes der Kaserne errichtet wird, zählt 42 Wohneinheiten mit Größen zwischen 50 und 150 Quadratmetern. Zudem soll im Domizil eine Tagespflegeeinrichtung betrieben werden, die auch von Menschen besucht werden kann, die nicht auf dem Resortgelände wohnen. Die Kraftfahrzeug-Stellplätze befinden sich überwiegend in einer Tiefgarage.

„Das ,Wohndomizil Spascher Sand‘ ist ein Ort, an dem alle Bedürfnisse ein Zuhause finden. Mit hochwertigen und vielfältigen Wohnangeboten, rollstuhlgerechten Wohnungen und der Tagespflegeeinrichtung bietet es Lebensgefühl in einer besonderen Umgebung – für Singles und Familien, für Jung und Alt, für Menschen mit Behinderung, mit Unterstützungs- oder Pflegebedarf“, wirbt Lintas für das exklusive Wohnen.

Geplanter Bauplatz: Auf 5 400 Quadratmetern (roter Pfeil) soll das „Wohndomizil Spascher Sand“ errichtet werden. Skizze: Spascher Sand Resort © Privat

Das Domizil wird entsprechend der Gestaltungsvorschriften für das Spascher Sand Resort errichtet. Somit müssen weitgehend ökologische Baumaterialien verwendet werden.

Unterdessen sind viele Grundstücke auf dem ehemaligen Kasernengelände abverkauft. Laut Informationen des Resorts werden im neuen Baugebiet „Am Spascher Park“ noch in diesem Jahr sechs neue Grundstücke bereitgestellt. Im Gebiet „Am Spascher See“ gibt es zwei und auf der Fläche „Am Spascher Wald“ drei freie Grundstücke. Im Bereich „Am Spascher Ring“ wird noch ein Areal angeboten. Danach ist der Umbau, der im Jahr 2010 begonnen hat, weitgehend vollzogen und das Resort komplett.