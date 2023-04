Baustart für exklusive Senioren-Wohnungen erfolgt

Von: Ove Bornholt

In der Baugrube haben die Arbeiten begonnen. © bor

Die Arbeiten sollen Ende 2024 beendet sein. 42 Wohneinheiten entstehen auf dem ehemaligen Kasernen-Gelände in Wildeshausen.

Wildeshausen – Die Bauarbeiten für das neue „Wohndomizil Spascher Sand“ in Wildeshausen haben begonnen. Auf dem ehemaligen Kasernengelände an der Dr.-Pickart-Straße entstehen 42 Seniorenwohnungen und eine Tagespflege mit rund 15 Plätzen. Wie berichtet, gehört auch eine Tiefgarage mit 55 Stellplätzen zu dem Komplex, der auf einem rund 5 400 Quadratmeter großen Grundstück entsteht, auf dem einst das Hauptgebäude der Wittekind-Kaserne stand.

Die Arbeiten sollen im Herbst 2024 beendet sein. Wenn alles optimal läuft, soll der Rohbau gegen Ende dieses Jahres stehen. Das berichteten Projektleiterin Sonja Pawlas und Geschäftsführer Helge Strickstrack von der Lintas-Gruppe in Oldenburg. Auch die Vermarktung der Wohnungen laufe nun an, sagte Strickstrack. Details zu den Preisen wollte er aber noch nicht verraten. Ganz günstig wird es aber wohl nicht werden.

Zertifikat für nachhaltiges Bauen

Dass nun überhaupt gebaut wird, sei vor anderthalb Jahren nicht absehbar gewesen, sagte der Geschäftsführer. „Da waren wir noch nicht so optimistisch.“ Aber inzwischen haben es Anpassungen bei den Baupreisen gegeben. Das Material sei jetzt einfacher zu bekommen. Engpässe gebe es aber nach wie vor bei einigen Gewerken. Beispielhaft nannte er den Einbau von Wärmepumpen und die Installation von Fotovoltaik-Modulen.

Das Domizil wird entsprechend der Gestaltungsvorschriften des Spascher Sand Resorts errichtet. Darüber hinaus ist es das erste Bauprojekt der Lintas-Gruppe, das ein Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen erhalten soll. Damit seien viele ökologische, aber auch andere Anforderungen verbunden, sagte Strickstrack. So werde beispielsweise die gesamte Lebensdauer des Bauwerks in die Betrachtung mit einbezogen. Ganz praktisch geht es unter anderem darum, dass die verwendeten Baustoffe den Kriterien entsprechen, also zum Beispiel umweltfreundliche Wandfarben und Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft.

Der Geschäftsführer lobte, dass das Thema „Nachhaltiges Bauen“ durch Neuregelungen auf der EU-Ebene jetzt Fahrt aufnehmen würde. „Bei Wohn-Immobilien ist die Umsetzung noch relativ jung“, sagte er. Insgesamt soll das Domizil in Wildeshausen den sogenannten KfW-40-EE-Standard erfüllen. Das ist auch dank der Versorgung mit Biogas durch die nahe gelegene Spascher Bioenergie GmbH möglich.