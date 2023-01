Baustart bei Wildeshauser Kleinod an der Kleinen Straße

Von: Dierk Rohdenburg

Baustelle an der Kleinen Straße: Dort soll ein Neubau hochgezogen werden. © dr

Ein spannendes Projekt geht weiter: Die Häuser Kleinen Straße 12 und 14 in Wildeshausen werden saniert.

Wildeshausen – „Es geht los“, freut sich der Wildeshauser Investor Timo Poppe. Nachdem das Häuserensemble an der Kleinen Straße in der Kreisstadt im vergangenen Jahr komplett entkernt und das Gebäude, in dem sich die „Kleine Kneipe“ befunden hatte, abgerissen wurde, beginnen nun der Neubau und die Sanierung. Im ersten Quartal 2024, so hofft Poppe, sind die Arbeiten abgeschlossen.

„Schön wird das“, sagt er zu den Plänen, den Bereich in der Innenstadt, direkt am Stellmacherplatz und in Nähe des Stadthauses, aufzuwerten.

Am Montag hat die Firma Scheele mit den Erdarbeiten begonnen, in der nächsten Woche kommt die Firma Rang dazu, um zunächst die Sohle zu gießen. „Einen Keller wird es nicht geben“, erklärt Poppe. Das sei zwar geplant gewesen, aber die Statik sei schwierig. Überhaupt sei der Erhalt der Gebäude sehr herausfordernd. Es sei einfach, zu fordern, historische Häuser zu bewahren, in der Praxis müsse man aber vieles bedenken, damit ein solches Projekt realisiert und finanziert werden könne. Schwierig sei es schon gewesen, einen großen Kran zur Baustelle zu bringen. Die Straßen in der Innenstadt sind nun mal recht eng.

Medizinische Praxis im Erdgeschoss geplant

Wie berichtet, plant Poppe, im Erdgeschoss in drei der vier Gebäudeteilen eine medizinische Praxis unterzubringen. Offenbar gibt es bereits Interessenten. Noch größer ist aber das Interesse an Wohnungen. „Ich habe diverse Anfragen“, berichtet der Investor. Zumeist seien es Senioren, die sich bei ihm gemeldet hätten und in jedem Fall einziehen wollten.

Bekanntlich möchte Poppe in den Gebäuden viel neuen Wohnraum schaffen. „Es werden eher kleine Einheiten, die sich vom Zuschnitt für ältere Menschen eignen“, kündigt er an. Da im Neubau ein Fahrstuhl eingebaut werde, seien die Wohnungen nahezu barrierefrei zu erreichen. „Das ist der Markt der Zukunft“, so Poppe. Viele Menschen in Wildeshausen suchten innenstadtnahen Wohnraum und würden dann ihr großes Einfamilienhaus aufgeben.

Trist: Der Stellmacherplatz hat derzeit wenig Aufenthaltsqualität. © dr

„Ich halte mich an meine Zusagen an die Stadt“, bekräftigt der Investor angesichts von herausfordernder Statik und deutlich gestiegenen Preisen für Baustoffe. Nun legt er aber auch viel Wert darauf, dass die Stadt dafür sorgt, den Stellmacherplatz aufzuwerten. „Es handelt sich um einen tollen Flecken, der derzeit einfach brach liegt“, findet Poppe. Er sei sehr daran interessiert, dass dort Spielgeräte installiert werden und somit mehr Leben in die Innenstadt kommt. Damit könne man auch erreichen, dass sich die Aufenthaltsqualität verbessere und sich Gastronomie ansiedele.

Stadt soll Stellmacherplatz aufwerten

„Ich hoffe, dass sich die Stadt nach den derzeit geplanten Projekten in der Innenstadt dem Stellmacherplatz zuwendet“, wünscht sich Poppe.

Der Wildeshauser Investor hatte im vergangenen Jahr zunächst das Gebäude Kleine Straße 12 erworben. Im Anschluss stimmte der Stadtrat auch dem Verkauf des städtischen Hauses Nummer 14 zu, das schon lange unbewohnt war. Voraussetzung dafür war die Zusage Poppes, lediglich einen maroden Gebäudeteil abzureißen und die Immobilie, die nach dem großen Stadtbrand im Jahr 1900 errichtet wurde, zu sanieren sowie die Optik weitgehend zu erhalten.