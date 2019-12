Bauschutt unter dem Parkplatz

Stadt plant Gestaltung der Zufahrt zum Wohnmobilplatz neu

+ Die Erweiterungsfläche für den Wohnmobilstellplatz ist bereits mit Sand aufgefüllt. Foto: dr

Wildeshausen – Die Pagenmarsch diente in früheren Jahren als Hausmülldeponie. Das musste die Stadt Wildeshausen leidvoll erfahren, als sie das Gelände an der Krandelstraße vor dem Bau des Feuerwehrhauses sanieren ließ und die Kosten wegen Asbestfunden extrem stiegen. Schließlich musste die Stadt knapp drei Millionen Euro hinblättern, um das Areal so vorzubereiten, dass dort bedenkenlos gebaut werden konnte und die Feuerwehr einen Übungsplatz hatte.