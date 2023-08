Bauprojekt an der Bahnhofstraße wird doch öffentlich beraten

Von: Dierk Rohdenburg

Hätte nicht abgerissen werden dürfen: das Haus Bahnhofstraße 20 in Wildeshausen. © dr

Wildeshausen – Die Wildeshauser Stadtverwaltung reagiert auf Vorwürfe der Investoren zum Bauprojekt Bahnhofstraße 20.

Wie berichtet, war das Gebäude am 31. Mai abgerissen worden, obwohl eine Abrissuntersagung durch den Landkreis vorlag. In ihrer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme betont die Verwaltung, dass sich die städtischen Gremien und die Verwaltung von Anfang an für den Schutz des Gebäudes eingesetzt und notwendige Schritte eingeleitet hätten.

Das wurde von den Investoren bestritten. Man habe erst aus der Zeitung davon erfahren, dass das Haus erhalten bleiben soll, hieß es in einem Brief an die Ratsfraktionen.

Verwaltung: Nie einen Antrag auf Feststellung der Denkmaleigenschaften gestellt

Zu den denkmalrechtlichen Fragen stellt die Verwaltung dar, dass sie zu keiner Zeit erklärt hat, einen Antrag auf Feststellung der Denkmaleigenschaften für das Gebäude gestellt zu haben. Von einem abschlägigen Bescheid sei – anders als es die Investoren ausführten – ebenso nie die Rede gewesen. „Vielmehr wurde eine Klärung der Fragestellung, ob für das Gebäude Denkmaleigenschaften festgestellt werden können, telefonisch der unteren Denkmalschutzbehörde angetragen und in einem anschließenden Ortstermin besprochen“, schreibt Thomas Eilers, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. In der Folge sei die untere Denkmalschutzbehörde gebeten worden, die Frage des Vorliegens von Denkmaleigenschaften mit der oberen Denkmalbehörde abzustimmen, was mit dem Ergebnis erfolgt sei, dass eine denkmalrechtliche Relevanz nicht gesehen wird. „Infolge dessen kam es nicht zu einem denkmalrechtlichen Bescheid“, so Eilers. „Am Ende führten städtebauliche Aspekte zur Abrissuntersagung.“

Thema auf der Tagesordnung des Bauausschusses

Nunmehr müssten alle Beteiligten nach vorne blicken. Die Behandlung des Themas im nicht öffentlichen Stadtentwicklungsausschuss am 17. August habe vor allem den Hintergrund, zunächst einen gemeinsamen Informationsstand auszutauschen und das weitere Vorgehen zu beraten. Die Verwaltung werde die Angelegenheit aber auch in die öffentliche Tagesordnung des Bauausschusses am 31. August aufnehmen.