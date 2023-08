Bauprojekt an der Bahnhofstraße: Investoren bitten um Hilfe der Politik

Von: Dierk Rohdenburg

Seit zwei Monaten ein Schuttberg: das ehemalige Haus Bahnhofstraße 20 in Wildeshausen. © dr

Mit deutlicher Kritik an der Arbeit der Wildeshauser Stadtverwaltung wenden sich die Investoren für ein Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße an die Stadtratsfraktionen.

Wildeshausen – Die Besitzer der am 31. Mai abgerissenen Immobilie an der Bahnhofstraße 18 und 20 („Oldenburger Hundehütte“) in Wildeshausen und Investoren für ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude auf dem Grundstück haben sich an die Vertreter des Stadtrates gewendet. Sie bitten in einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, um Unterstützung gegen die „kostenverursachenden, willkürlichen Maßnahmen der Stadtverwaltung und des Bürgermeisters“ gegen das Bauvorhaben.

In dem Schreiben beklagen die Investoren, dass ihnen von der Stadtverwaltung die Unwahrheit zur Einstufung des Gebäudes für den Denkmalschutz gesagt wurde. Außerdem fühlen sie sich mit ihrem Anliegen von der Stadt behindert. Sie widersprechen zudem in einigen Punkten der Darstellung der Verwaltung gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit. „Nach Eingang des Bauantrags am 26. April (also vor dem Abriss, Anmerkung der Redaktion) hat die Stadt erstmals am 30. Juni wieder Kontakt zu uns aufgenommen“, bilanzieren die Investoren gegenüber den Ratsfraktionen. Es sei ein Besprechungstermin für den 11. Juli vereinbart worden, an dem auch Bürgermeister Jens Kuraschinski teilnehmen sollte. Dieser sei aber nicht gekommen. Im Rahmen dieses Termins, so die Investoren, hätten die Architekten die angepasste Planung für das Bauvorhaben vorgestellt. Der Fachbereichsleiter Bau, Hans Ufferfilge, habe bestätigt, dass die angepasste Planung alle Vorgaben des bestehenden Bebauungsplanes einhalte. Grundsätzlich würde das Bauamt in Wildeshausen das Vorhaben genehmigen. In diesem Fall solle aber durch einen Ausschuss entschieden werden.

Investoren: Wer trifft diese Entscheidung?

Die Investoren entrüsten sich jedoch über die wohl in diesem Rahmen getätigte Aussage, dass das Baugesuch um zwölf Monate zurückgestellt werden solle. Sie fragen, wer diese Entscheidung zu verantworten hat. Auch die Stilllegung der Baustelle auf Betreiben der Stadt durch den Landkreis sei immer noch nicht aufgehoben. „Warum?“, fragen die Investoren. „Wer trifft diese Entscheidung mit einer erneuten negativen Auswirkung?“

Die Kritik betrifft aber auch direkt den Bürgermeister. Dieser habe in einem Gespräch am 17. Juli signalisiert, „die Kuh vom Eis zu holen und dass sich das Bauamt in den nächsten Tagen meldet“. Das sei aber bislang nicht geschehen. „Ist das eine bürgerfreundliche Verwaltung?“, fragen die Investoren, die sich von der Stadt sogar belogen fühlen: In einem Gespräch habe Ufferfilge berichtet, es habe einen Antrag an die Denkmalschutzbehörde gegeben, das Gebäude zu prüfen. Am 9. Mai sei ein abschlägiger Bescheid ergangen. Ufferfilge habe konkretisiert, es habe sich um eine „ganz knappe Entscheidung“ gehandelt, „dass das Wohnhaus kein Denkmal sei“.

Denkmalschutzbehörde weiß nichts von einem abschlägigen Bescheid

Auf Nachfrage des Anwalts der Investoren habe der Oberkonservator der Niedersächsischen Denkmalschutzbehörde jedoch mitgeteilt, dass er keine Kenntnis darüber habe, dass die Stadt Wildeshausen eine Prüfung des Denkmalwertes für das Gebäude veranlasst habe. Es sei auch kein abschlägiger Bescheid ergangen. „Vonseiten der Stadt Wildeshausen sind unserem Rechtsanwalt keine Unterlagen oder Nachweise zur Prüfung eines Denkmalstatus vorgelegt worden“, heißt es von den Investoren. „Damit gibt es weder einen belastbaren Verwaltungsakt in Form eines Antrags durch die Stadt noch einen abschlägigen Bescheid.“

Die Investoren bitten um eine „gesetzeskonforme Behandlung“ des eigenen Anliegens und eine objektive Bewertung der Vorgänge.

Das könnte nach Kenntnis unserer Zeitung zeitnah – wenngleich nicht öffentlich – geschehen. Für den 17. August ist eine nicht öffentliche Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses terminiert. In der Vorlage teilt die Stadtverwaltung mit, dass das geplante Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht, wenn es mit zwei Vollgeschossen sowie einem Staffelgeschoss realisiert wird. Eine öffentliche Beratung im Stadtrat wird es nicht geben. Eine Antwort auf Fragen der Redaktion zu dem gesamten Themenkomplex war am Donnerstag von der Verwaltung kurzfristig nicht zu erhalten.