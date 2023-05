Baupläne im Spascher Sand-Resort: Halle und Sportplatz sollen weg, Anwohner reagieren verärgert

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen – Der Stadt Wildeshausen und Teilen der Politik sind nach Informationen unserer Zeitung Pläne vorgelegt worden, den Bebauungsplan für das Gebiet Spascher Sand zu ändern.

Die Betreiber planen laut einer Präsentation, die bislang nicht allen Ratsmitgliedern vorgestellt wurde, die alte Bundeswehr-Sporthalle abzureißen. Eine neue Einfeld-Sporthalle könnte in der Nähe der Hunteschule entstehen. Platz wäre alternativ für eine Multifunktionshalle auf einem Areal an der Glaner Straße, heißt es. Das Projekt müsste laut Angaben von Arne Pidun, Geschäftsführer der Spascher-Sand-Immobilien-Gesellschaft, dann aber in Zusammenarbeit mit der Stadt Wildeshausen finanziert werden.

Auf der Fläche der alten Sporthalle wollen die Investoren Wohnbebauung in noch nicht genanntem Umfang realisieren. Zudem möchten sie den ramponierten Sportplatz umnutzen und dort zehn Wohngrundstücke erschließen.

Die Pläne sorgen für einige Missstimmung bei den Nachbarn des Resorts. Diese haben einen Protestbrief an die Ratsmitglieder geschrieben.

Alte Sporthalle soll abgerissen werden

In der Präsentation weist Pidun darauf hin, dass die Sporthalle stark sanierungsbedürftig und energetisch höchst ineffizient sei. „Um die Halle in einem für die Schulnutzung vertretbaren Zustand zu halten, wären erhebliche Investitionen erforderlich“, führt er aus. Der Standort im Resort sei für eine Nutzung durch Wildeshauser Vereine unattraktiv, es fehlten Parkplätze sowie Geräteräume.

Als Alternativgrundstück wird ein Areal direkt neben der Hunteschule vorgeschlagen, das außerhalb des Resorts liegt. Dort könnte eine Einfeldhalle für den Schulsport mit Geräteräumen und Parkplätzen geschaffen werden. Denkbar wäre aber auch ein anderer Standort: Entlang der Glaner Straße befindet sich Bau-Erwartungsland, an dessen Ende – unmittelbar an der Zufahrt zur Privatschule – eine Multifunktionshalle errichtet werden könnte. Diese könnte so platziert werden, dass die Halle als Schallschutz zwischen Wohnbebauung und Parkplatz dient.

Zehn Einfamilienhäuser geplant

Der Sportplatz der ehemaligen Kaserne wird nach Angaben der Immobilien-Gesellschaft seit vielen Jahren nicht mehr durch die Schule genutzt. Er befindet sich in einem desolaten Zustand. Da der Platz zwischen der Bebauung des Resorts und an der Straße „Am Stadtfelde“ liegt, könnte durch eine „maßvolle Bebauung im Stile des Spascher Sand Resorts“ eine Lücke geschlossen werden. Denkbar wären an dieser Stelle zehn großzügige Einfamilienhäuser.

Die unmittelbare Nachbarschaft, dazu gehören 39 Resort-Bewohner, zeigt sich darüber in einem Brief an den Stadtrat verärgert und wirft der Immobilien-Gesellschaft Wortbruch vor. Die Hausbesitzer erinnern daran, dass der Investor im Jahr 2009 begleitend zur Bebauungsplanänderung geschrieben hatte, „ein Wohnquartier mit ganzheitlichem Gestaltungsansatz, vielfältigen Sport-, Freizeit- und Bildungsangeboten sowie allen Service- und Versorgungseinrichtungen“ entwickeln zu wollen. Letztere, so die Anwohner, seien seit 2016 eingestellt worden. Bis auf einen kleinen Restbereich seien alle Sonder- und Mischgebiete zu Wohngebieten umgewandelt worden, die dem Investor viel Geld eingebracht hätten. 2020 sei schließlich die Pflege des Sportplatzes eingestellt worden, obwohl das Areal von den Anwohnern weiter genutzt worden sei.

Anwohner wollen mitreden

Durch die Änderungswünsche des Investors würde eine ideale Nutzungsmöglichkeit für sportliche Aktivitäten für zwei Schulen, einen Kindergarten und eine sportlich interessierte Anwohnerschaft beseitigt, kritisieren die Nachbarn. Sie regen nun ein Gespräch mit Rat und Stadtverwaltung an, um ihre Bedenken vorzubringen. Einen öffentlich einsehbaren Antrag zur Änderung des Bebauungsplanes gibt es bislang noch nicht.