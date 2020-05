Baum zerlegt und 23 Lenkräder gestohlen

Landkreis – In Wildeshausen hat ein Unbekannter mit seinem Auto einen Baum zerlegt und ist geflüchtet. Unterdessen drangen Täter in Wardenburg in einen Autohandel ein und verursachten einen Schaden von 60 000 Euro. Ein Blick in die Bilanz der Polizei der vergangenen Tage:

So gab es am Sonntag gegen 22.30 Uhr eine Unfallflucht auf der Bürgermeister-Müller-Bargloy-Straße in Wildeshausen. Laut Bericht kam dort ein unbekannter Autofahrer von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dieser wurde entwurzelt und in zwei Teile zerrissen. An der Unfallstelle fand die Polizei Teile eines BMW. Das Fahrzeug muss nach Einschätzung der Ordnungshüter im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Der Wert des Baumes wird auf 1500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, sollte sich unter Telefon 04431/941115 bei der Polizei melden.

Radfahrerin übersehen

Zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin kam es am Montag am Westring in Wildeshausen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 18-Jähriger um 18.15 Uhr mit seinem Auto von einem Grundstück auf den Westring fahren. Dabei übersah er eine 55-jährige Radfahrerin aus Wildeshausen, die den Weg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Die Radfahrerin stürzte. Die Schäden waren jedoch gering.

Scheiben von BMW eingeschlagen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Dienstag Zutritt zu einem vollständig umzäunten Autohandel am Schehnberger Weg in Wardenburg. Laut Polizeibericht schlugen sie Scheiben von 23 Fahrzeugen des Herstellers BMW ein, um anschließend die Lenkräder demontieren und stehlen zu können. Rund 60 000 Euro Schaden sollen so entstanden sein. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter Telefon 04431/9410 entgegengenommen.