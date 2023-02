Baulandpreise bleiben im Landkreis Oldenburg stabil

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Erschließung für Baugrundstücke in Wildeshausen: In der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Vor Bargloy“ liegt der Quadratmeterpreis bei 170 Euro. © dr

Landkreis – Der Kauf von Wohnbau- sowie Ackerland ist im Landkreis Oldenburg weiterhin kostspielig.

Das zeigt der Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses Oldenburg-Cloppenburg, der die notariellen Verkäufe in den Städten Delmenhorst und Oldenburg sowie in den Landkreisen Ammerland, Cloppenburg, Oldenburg, Vechta und Wesermarsch auswertet.

Am Mittwoch stellte der Ausschussvorsitzende Holger Seifert das Zahlenwerk vor und berichtete, dass die Zahl der Vertragsvorgänge gegenüber dem Vorjahr um rund 20 Prozent gefallen ist.

„Im Berichtsjahr ist ein deutlicher Einfluss der Inflation und des Anstiegs der Energiepreise auf den Immobilienmarkt in Bezug auf fallende Umsätze und die Preisentwicklung zu beobachten“, so Seifert. In Bezug auf die Preisentwicklungen seien mehrere auffällige Entwicklungen hervorzuheben.

Preise für Wohnbauland stabil geblieben

So seien die Preise für Wohnbauland im gesamten Berichtsgebiet tendenziell stabil geblieben. Allerdings hätten sich die typischen Baulandwerte für Ein- und Zweifamilienhausbebauung in der Gemeinde Großenkneten von 70 Euro pro Quadratmeter am 1. Januar 2022 auf 85 Euro am 1. Januar 2023 erhöht – eine Steigerung um 21 Prozent. In der Gemeinde Ganderkesee stieg der Wert von 190 Euro auf 200 (fünf Prozent) und in der Stadt Wildeshausen von 155 auf 160 (drei Prozent). In den anderen Gemeinden blieben sie unverändert – in Dötlingen bei 95 Euro, in der Samtgemeinde Harpstedt bei 90 Euro, in Hatten bei 185 Euro, in Hude bei 185 Euro sowie in Wardenburg bei 240 Euro. Die mittleren Baupreise für einen Platz für Ein-/Zweifamilienhausbebauung stiegen in Großenkneten von 70 auf 104 Euro und in Wardenburg von 121 auf 184 Euro, während sie in Wildeshausen von 238 auf 152 Euro sanken. Das mag allerdings daran liegen, dass im Jahr 2021 viele Grundstücke im exklusiven Spascher Park verkauft wurden.

„Im Segment der bebauten Grundstücke haben sich die in den Vorjahren beobachteten deutlichen Preissteigerungen nicht fortgesetzt“, stellte Seifert fest. „Ist bis in die erste Jahreshälfte noch ein Preisanstieg zu beobachten gewesen, haben sich die Kaufpreise in der zweiten Jahreshälfte je nach Lage und Gebäudealter stabilisiert oder sind sogar gefallen.“ Durch die Dynamik bei der Preisentwicklung sei der Kaufzeitpunkt der Immobilie in den meisten Teilmärkten eine wichtige Einflussgröße geworden, so der Vorsitzende. Im Landkreis Oldenburg sei der mittlere Preis für einen Bauplatz um 16 Prozent auf 106.000 Euro gefallen. Die Preissteigerungen bei Ein- und Zweifamilienhäusern liegen jedoch bei elf Prozent auf 367.000 Euro, bei Reihenhäusern und Doppelhaushälften bei 17 Prozent auf 314.000 Euro.

Ackerland wird immer teurer

Laut Seifert hat sich der seit 2005 bestehende Trend der massiven Preissteigerungen für Ackerland fortgesetzt. „Das Land kostet vielerorts mehr als das Dreifache im Vergleich zum Jahr 2005“, berichtete er. Die höchsten Bodenrichtwerte für Ackerland im Zuständigkeitsbereich befänden sich im Umfeld der Stadt Cloppenburg mit 15 Euro für den Quadratmeter. Aber auch im Bereich der Stadt Wildeshausen sei der Wert mittlerweile bei 10,70 Euro angelangt.