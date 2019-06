Sanierung der BBS wesentlich teurer als geplant

Beginn der Arbeiten verzögert sich

+ © Franitza BBS Wildeshausen: Die Sanierung des Trakts A (rechts) bereitet Probleme. © Franitza

Wildeshausen/Landkreis – Die Sanierung und der Umbau des Traktes A der Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen (BBS) wird deutlich teurer als erwartet. Das geht aus den Unterlagen für den Schul- und Kulturausschuss des Landkreises hervor, der am Dienstag, 18. Juni, ab 14.30 Uhr öffentlich im Regionalen Umweltbildungszentrum Hollen (Holler Weg 35 in Ganderkesee) tagt. Demnach steigen die Kosten um rund 50 Prozent. Doch damit nicht genug: Der Beginn der Maßnahme verzögere sich dann um mindestens ein viertel, möglicherweise sogar um fast ein dreiviertel Jahr, heißt es in der Vorlage.