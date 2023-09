Wildeshauser Bauhof modernisiert den Fuhrpark

Von: Dierk Rohdenburg

Zeigen den neuen Fuhrpark: Stadtmitarbeiter Philipp Hogeback, Bauhof-Leiter Jörg Kramer und Betriebsschlosser Detlev Horst (v.l.). © Rohdenburg

Wildeshausen – Der Wildeshauser Bauhof hat aufgerüstet und seinen Fuhrpark modernisiert. Neu im Bestand sind jetzt ein Unimog, eine Ford-Pritsche als Elektrofahrzeug und ein Bewässerungsanhänger.

Ebenfalls angeschafft wurde ein Laubverladegebläse. „Die Fahrzeuge und Geräte werden jetzt im Stadtbild zu sehen sein“, kündigte Bauhof-Leiter Jörg Kramer am Freitag an. Die Anschaffungskosten lägen bei rund 320.000 Euro.

Den jetzt ausgemusterten Unimog hatte der Bauhof im Jahr 2015 als Gebrauchtfahrzeug von der Autobahnmeisterei erworben. Er war dort zehn Jahre lang im Einsatz und hatte in dieser Zeit 3 800 Betriebsstunden. Dabei wurde er 104 000 Kilometer weit gefahren. Die Laufleistung in Diensten des Bauhofs war naturgemäß deutlich geringer, da in der Stadt kürzere Strecken gefahren werden. Der alte Unimog war mehr als sieben Jahre bei der Stadt und hatte 7 700 Betriebsstunden. Während das Fahrzeug bei der Autobahnmeisterei also nur auf rund 380 Stunden jährlich kam, war es bei der Stadt 1 026 Stunden unterwegs. „Bei 800 Betriebsstunden jährlich rechnet man bereits mit einer guten Auslastung“, bilanzierte Kramer.

Mit der neuen Ford-Pritsche hat der Bauhof nun das dritte E-Fahrzeug in Betrieb genommen. Bislang werden die Fahrzeuge noch über Nacht an der Steckdose geladen. Schon bald soll der Bauhof jedoch eine eigene Ladestation erhalten. Die E-Pritsche kann 1,2 Tonnen zuladen. Ihre maximale Reichweite beträgt 300 Kilometer. „Bei voller Zuladung ist es deutlich weniger“, so Kramer. Dennoch reiche die Leistung für den Bauhof vollkommen aus.

Bewässerung mit 2.000 Litern

Angesicht zunehmender langer Trockenheitsphasen hat der Bauhof auch einen Bewässerungsanhänger angeschafft. Er fasst 2.000 Liter und hat einen Gießarm für unkompliziertes Wässern von Beeten und Bäumen. Am Anhänger befindet sich eine Hochdruckanlage. Diese soll nach Angaben von Kramer unter anderem für die Reinigung der Bänke in der Innenstadt verwendet werden.

Erst in den nächsten Monaten kommt ein Laubverladegebläse zum Einsatz. Damit können die aufgeschichteten Blätter gezielt auf einen Anhänger befördert werden. Das erleichtert die Arbeit und spart Zeit, wenn beispielsweise auf der Burgwiese das Laub eingesammelt wird.