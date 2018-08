Baugenehmigung für Bio-Fachmarkt erteilt

Das „Aleco“-Verkaufsschild – hier in Bremen am Kirchweg – wird bald auch in Wildeshausen zu sehen sein. - Foto: Rohdenburg

Wildeshausen - Die Stadt Wildeshausen bekommt voraussichtlich im kommenden Jahr einen Biofachmarkt der Marke „Aleco“ am Westring. Wie das Bauordnungsamt des Landkreises Oldenburg auf Nachfrage mitteilte, wurden die Flächennutzungsplanänderung sowie der vorhabenbezogene Bebauungsplan für das Grundstück direkt neben dem „Zisch“-Getränkemarkt sowie dem „Fressnapf“ vor Kurzem genehmigt.

Geplant ist an der Stelle ein Öko-Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von knapp 800 Quadratmetern, der die 1 200 Quadratmeter des Getränke- und des Tierbedarfsmarktes ergänzen soll.

Das Sortiment des Biofachgeschäftes legt den Schwerpunkt auf Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogerieartikel. Der Verkaufsflächenanteil für unregelmäßige Randsortimente aus dem Non-Food-Bereich ist nach den Festsetzungen des Durchführungsvertrages mit der Stadt auf zehn Prozent begrenzt.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes hatte sich um knapp zwei Jahre verzögert, weil Einzelhandel auf der Gewerbefläche nicht mit den Regelungen im neuen Landesraumordnungsprogramm vereinbar war. Nach intensiven Gesprächen mit dem Planer sowie dem Landkreis Oldenburg sowie der Industrie- und Handelskammer wird der Bereich jetzt aber als „Privilegierter Nahversorgungsstandort“ ohne Aufenthaltsqualität ausgewiesen. Somit sind Cafés ausgeschlossen, die der Innenstadt schaden könnten.

„Das Vorhabenkonzept eines Biomarkts setzt auf das überdurchschnittliche Kaufkraftniveau in Wildeshausen und im Verflechtungsbereich. Der Markt wird zum Teil auch neue Nachfragepotenziale in der Kreisstadt abschöpfen, die bisher in anderen Städten gebunden wurden. Die Vielfalt des Angebots wird dadurch im Mittelzentrum gestärkt“, führte der Planer in der Begründung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf.

Zwar bieten Discounter wie „Aldi“ und „Lidl“ mittlerweile auch diverse Bio-Produkte an. „Es gibt aber Qualitätsunterschiede“, sagte „Aleco“-Geschäftsführer Georg Appel vor geraumer Zeit im Interview. Zudem sei sein Markt die richtige Adresse für Leute, die bei der Suche nach Bio-Lebensmitteln einen gewissen Stand erreicht hätten. Sie wollten sich die Waren nicht einzeln im Geschäft zusammensuchen, sondern erwarteten, dass alles im Sortiment bio ist.

Nach Angaben von Helmut Rang von der Zisch-Center-Westring GmbH ist der Bauträger aktuell dabei, Angebote für die Errichtung des Gebäudes einzuholen. Über einen Start der Arbeiten und einen Eröffnungstermin zu sprechen, sei derzeit reine Spekulation.

Sollten die Auftragsvergaben aber ohne Störungen verlaufen, ist normalerweise damit zu rechnen, dass der neue Bio-Supermarkt im kommenden Jahr öffnet.

Der Werdegang des „Aleco“-Unternehmens liest sich rückblickend wie eine Erfolgsgeschichte. Wurden Mitte der 1980er-Jahre zunächst noch aus dem Privathaus der jungen Familie Blättermann/Appel in Ottersberg die Eigenerzeugnisse verkauft, nahm das Geschäft nach der Tschernobyl-Katastrophe zunehmend Fahrt auf. Mittlerweile gibt es in Norddeutschland 19 Märkte. Mit dem Wildeshauser Geschäft könnte das Unternehmen somit den 20. Markt eröffnen. - dr