Schütte und Co. plant Neubau

Von: Ove Bornholt

Auf der grünen Wiese vor der Kita (hinten l.) soll der Firmensitz errichtet werden. © bor

Das Unternehmen Schütte und Co. plant Neubau neben dem Kindergarten an der Weizenstraße in Wildeshausen.

Wildeshausen – Die Firma Schütte und Co. in Wildeshausen will ihren Betriebssitz innerhalb der Kreisstadt verlegen und sich personell von 90 auf 120 Mitarbeiter erweitern. Das teilte Bauamtsleiter Hans Ufferfilge am Donnerstagabend im Bauausschuss mit. Das Gremium empfahl einstimmig eine Befreiung vom gültigen Bebauungsplan, denn der neue Firmensitz soll ein bisschen höher werden, als es eigentlich erlaubt ist.

Das Steuerberatungsunternehmen plant, von der Ahlhorner Straße an die Weizenstraße im Neubaugebiet „Vor Bargloy“ zu gehen. Dort soll auf einer etwa 4 000 Quadratmeter großen Fläche neben der Kita „Weizenwichtel“ ein Neubau auf rund 2 300 Quadratmetern entstehen. Geplant ist ein zweistöckiges Gebäude mit einem dritten, eingerückten Geschoss – ein sogenanntes Staffelgeschoss. Der neue Firmensitz wäre bis zu elf Meter hoch. Allerdings sieht der Bebauungsplan eine Maximalhöhe von zehn Metern vor. Deswegen hatte Schütte und Co. die Befreiung vom B-Plan beantragt.

Verwaltung befürwortet Ausnahme

„Eine Ausnahme wäre vertretbar“, meinte Ufferfilge. In dem Bereich seien Gewerbeflächen vorgesehen. Und das Gebäude könne eine Schallschutzwirkung entfalten. Es würde direkt an der geplanten Entlastungsstraße stehen, die irgendwann parallel zum Westring von der Visbeker bis zur Ahlhorner Straße verlaufen soll.

Gleichwohl würde der Bau neben dem Kindergarten liegen. Die genaue Erschließung sei noch nicht geregelt, so Ufferfilge. Noch sei nicht klar, wo genau das Gebäude auf der Fläche platziert werden soll. „Es sollte aber nicht zu dicht an den Kindergarten herankommen. Das ist dann jedoch eine Frage der Feinjustierung“, sagte der Bauamtsleiter. Der Ausschuss diskutierte nicht groß, sondern votierte einstimmig für die Ausnahmegenehmigung.

Das freut Carsten Segelken von Schütte und Co. Lange Zeit habe die Firma nach einem Alternativstandort gesucht. „Die baulichen Möglichkeiten an der Ahlhorner Straße sind ausgeschöpft“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Nun gehe es an die konkrete Planung. Deswegen könne er jetzt auch noch nichts zum zeitlichen Ablauf und den Kosten sagen. Fest stehe, dass der aktuelle Firmensitz verkauft werden soll. Dazu habe er schon einige Anfragen auf dem Tisch.

Die Firma Schütte und Co. ist seit Jahrzehnten an der Ahlhorner Straße ansässig. © bor