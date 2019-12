Wohnraum in Wildeshausen: Neu bauen oder sanieren?

Bedarf steigt an

+ © Hillmann An der Bahnhofstraße weichen zwei Häuser bald einem großen Neubau. © Hillmann

Düngstrup - Braucht Wildeshausen mehr Wohnungen oder reicht es, den Bestand zu modernisieren? Und was für Menschen beziehen den neu geschaffenen Wohnraum? Diese Fragen beschäftigten den Wildeshauser Rat während seiner Sitzung am Donnerstagabend bei „Schönherr“ in Düngstrup anlässlich der neuen Wohnbedarfsprognose. Und auch wenn die Politik erst kommendes Jahr tief in die inhaltliche Debatte einsteigen will, zeigte sich schon jetzt, dass die Meinungen weit auseinandergehen.