Bauarbeiten für neue Kinderkrippe laufen

Gruppe in der Kita „Farbenfroh“ startet am 15. Februar

Kita-Leiterin Jeanette Hassel (l.) wirft einen Blick auf die laufenden Bauarbeiten in ihrer Einrichtung.

Wildeshausen - In der heilpädagogischen Kindertagesstätte der Lebenshilfe „Farbenfroh“ in Wildeshausen ist neben Kinderlachen zurzeit auch der Lärm von Bohrhämmern zu hören. In einem Bereich der Einrichtung mauern Bauarbeiter Durchgänge für die neue Kinderkrippe, die am 15. Februar ihren Betrieb aufnimmt.