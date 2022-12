Bauarbeiten auf dem Marktplatz: Die Zeit bis zum Weihnachtsmarkt wird knapp

Von: Dierk Rohdenburg

Intensive Pflasterarbeiten: Noch wird die Fläche vor dem Rathaus durch einen Bauzaun blockiert. © dr

Wildeshausen – Nach monatelangen Verzögerungen der Baustelle im historischen Ratskeller und auf dem Marktplatz äußern schon einige Bürger die Vermutung, dass die Pflasterarbeiten bis zum ab Freitag, 9. Dezember, auf dem Marktplatz geplanten Weihnachtsmarkt nicht beendet sind.

Es könnte in der Tat eng werden. Nach Angaben aus dem Stadthaus soll der Bauzaun bis spätestens Donnerstag, 8. Dezember, weg sein. Es seien aber noch die letzten Pflasterarbeiten zu erledigen. Dafür habe die zuständige Firma zusätzliches Personal auf der Baustelle, heißt es.

Weihnachtsmarktbetreiber Frank Stauga hingegen stellte am Freitag fest: „Ich muss ab Montag aufbauen.“ Da er selbst alle Hütten bringe, könne er auf die Situation auf dem Marktplatz reagieren und auch später noch Hütten dazustellen. „Ich schau mal, wie es passt“, möchte sich der Gastronom nicht erneut ärgern. Ärger hatte er in diesem Jahr genug: Er hatte bereits sein Interesse für den Betrieb des Ratskellers zurückgezogen, weil sich die Bauarbeiten über Monate erstreckten und auch der versprochene Starttermin für das Lokal ab Oktober nicht eingehalten wurde.

Es fehlen Kunsthandwerker

Stauga braucht vermutlich in diesem Jahr nicht ganz so viel Platz vor dem Rathaus, wie er eingeplant hatte. Er hat nach eigenen Angaben Mühe, Kunsthandwerker für den Markt zu finden. „Das ist im Augenblick unglaublich schwer“, sagt er. Deshalb werde er wohl weitere Hütten auf den freien Platz bringen, in denen man vor dem Wetter geschützt sitzen kann.

Was das Auftaktwochenende mit dem Mittelaltermarkt vor der Alexanderkirche betrifft, kann Stauga aber schon ankündigen, dass alle Hütten an Kunsthandwerker und weitere Aussteller vergeben sind.

Unterdessen zeichnet sich immer noch nicht ab, wann der Ratskeller wieder ein Lokal wird. Anfang März hatten die Bauarbeiten begonnen. Es sollten bis Pfingsten ein aus Brandschutzgründen wichtiger Notausgang ins Mauerwerk gebaut und eine Unterflur-Müllanlage installiert werden. Schnell war klar, dass die Arbeiten niemals bis zum Gildefest abgeschlossen sein werden. Als dann im Sommer noch ein Findling in der Wand des Ratskellers genau an der Stelle des geplanten Notausgangs gefunden wurde, musste ein ganz neuer Bauantrag gestellt werden. Der Stein durfte nämlich aus Gründen des Denkmalschutzes nicht entfernt werden.

Sperrungen in der Innenstadt

Mittlerweile ist die Baugrube geschlossen. Nun stehen nur noch Klinkerarbeiten und ein neuer Belag auf der Treppe als Auftrag im Außenbereich an. Dazu ist aber keine Absperrung durch einen Bauzaun nötig.

Anlässlich des historischen Weihnachtsmarktes werden nach Angaben der Stadtverwaltung Straßen gesperrt. Das betrifft vom 6. bis zum 9. Dezember von 7 bis 10 Uhr die Kirchstraße zwischen Huntestraße und Düsternstraße, am 9. Dezember von 16 bis 23 Uhr sowie am 10. und 11. Dezember, jeweils von 10 bis 23 Uhr die Kirchstraße zwischen Huntestraße und Sägekuhle. Am 18. Dezember sind die Burgstraße und die Kleine Straße hinter dem Stellmacherplatz von 17 bis 22 Uhr gesperrt.