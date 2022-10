Bauarbeiten an der Mensa der Hauptschule laufen an

Von: Ove Bornholt

Teilen

Wird aufgestockt: Die Hauptschul-Mensa (rechts) erhält eine zusätzliche Etage, in der ein neues Lehrerzimmer untergebracht wird. © bor

Die Raumnot an der Hauptschule Wildeshausen wird bekämpft: Die Bauarbeiten für die Aufstockung der Mensa haben begonnen.

Wildeshausen – In der vergangenen Woche sind wie geplant die Bauarbeiten an der Mensa der Wildeshauser Hauptschule angelaufen. Wie berichtet, soll das Gebäude um eine Etage erweitert werden. Das zusätzliche Stockwerk soll unter anderem als Lehrerzimmer genutzt werden, weil der jetzige Raum viel zu klein ist – die knapp 40 Pädagogen sind zurzeit sogar auf drei verschiedene Lehrerzimmer verteilt. Und das nicht wegen Corona. An der Hauptschule herrscht schon seit Längerem Raumnot: 2019 wurden Container (Mobilbauklassen) vor dem Gebäude aufgestellt.

Erst einmal wird die Mensa nun so weit aufgestockt, dass das Lehrerzimmer eingerichtet werden kann. „Wir bauen nach und nach“, sagte Stadtsprecher Hans Ufferfilge auf Nachfrage unserer Zeitung. In einem zweiten Bauabschnitt geht es dann um die Installation von Fotovoltaikmodulen auf dem Dach. Allerdings gibt es anscheinend noch ein paar offene Fragen, was die Statik angeht.

Kosten betragen 1,6 Millionen Euro

Die Baumaßnahme ist im Frühling 2021 beschlossen worden und seitdem immer teurer geworden. Waren zuerst nur 800 000 Euro veranschlagt, liegt das Budget inzwischen bei 1,6 Millionen Euro. Allerdings habe es bei den Ausschreibungen jetzt keine negativen Überraschungen mehr gegeben, sodass die Maßnahme finanziell gesehen im Plan liege, informierte Ufferfilge.

Dabei wurde gleich von Beginn an auf Einsparmöglichkeiten geachtet. Statt eines innen liegenden Treppenhauses mit Aufzug soll es aus Kostengründen eine außen befindliche Stahltreppe geben. Das alte Lehrerzimmer wird nach dem Abschluss der Arbeiten in einen Klassenraum umgewandelt. Eigentlich hätten die Arbeiten schon in den Sommerferien beginnen sollen, aber wegen einer zwischenzeitlichen Kostensteigerung und erneuter Beschlussfassung in den politischen Gremien waren die Ausschreibung und damit verbunden auch der Baustart zeitlich etwas nach hinten in die Herbstferien geschoben worden.

Grundsätzlich versucht die Stadt, Baumaßnahmen an den Schulen in der unterrichtsfreien Zeit zu organisieren. Doch die Aufstockung wird einige Monate dauern. Was den zeitlichen Plan angeht, möchte sich Ufferfilge aktuell nicht festlegen. Er könne jetzt keine öffentliche Prognose wagen. Schließlich komme es bei größeren Projekten immer mal wieder zu Verzögerungen. „Allein durch Materialmangel“, so der Pressesprecher, der auch Bauamtsleiter ist.

Aus den Ausschreibungsunterlagen im August geht allerdings hervor, dass die letzten Gewerke ihre Arbeiten bis Juli 2023 abschließen sollen. Dann könnte das neue Lehrerzimmer mit Beginn des Schuljahres 2023/24 genutzt werden.