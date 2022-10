Bauarbeiten am Klärwerk Wildeshausen werden rund 50 Prozent teurer

Von: Dierk Rohdenburg

Im Klärwerk am Nordring in Wildeshausen werden die Abwässer aus der Kreisstadt und der Gemeinde Dötlingen gereinigt. © bor

Die Bauarbeiten im Klärwerk Wildeshausen kosten rund 50 Prozent mehr. Deswegen wird der Bau eines Sozialtrakts verschoben. Dabei besteht Handlungsbedarf.

Wildeshausen – Der Bau eines neuen Technikgebäudes zur Aufnahme einer Schneckenpresse am Klärwerk in Wildeshausen wird deutlich teurer als bisher veranschlagt. Im Haushalt waren dafür bislang 500.000 Euro vorgesehen. Doch Kämmerer Thomas Eilers machte dem Stadtrat unlängst deutlich, dass man damit bei Weitem nicht hinkommen werde. Derzeit gehe die Stadtverwaltung von einem Preisanstieg von knapp 260.000 Euro aus. Diese überplanmäßige Ausgabe könne man nur dann leisten, wenn man das eigentlich für einen Sozialtrakt eingeplante Geld verwende.

Die Anlage zur Behandlung des Klärschlamms mit Schneckenpresse wird dringend benötigt. Seit Januar 2020 darf der Klärschlamm nur noch zur weiteren Verwertung oder Verbrennung abgegeben werden, wenn der Feststoffgehalt mindestens 20 Prozent beträgt.

Übergangsweise mobile Klärschlammentwässerung

Übergangsweise behilft sich die Stadt mit einer mobilen Klärschlammentwässerung. In diesen Phasen fallen jedoch große und hoch belastete Filtratmengen an, für die das Klärwerk keinen Platz hat. Jedes Mal entstünden massive Betriebsprobleme, die nicht tragbar seien, so die Stadtverwaltung, die vor einem Jahr berichtet hatte, dass der Vertrag mit dem Abwasserunternehmen Hanse-Wasser Bremen bis zum 30. Juni 2022 laufe, sodass Handlungsbedarf bestehe.

Im Werk am Nordring, wo die Abwässer der Bürger aus Wildeshausen und Dötlingen gereinigt werden, fallen laut Stadtverwaltung jährlich bis zu 30.000 Kubikmeter Klärschlamm mit einem Feststoffgehalt von durchschnittlich 1,3 Prozent an. Bis Ende 2006 wurde der Klärschlamm durch Absetzen eingedickt und landwirtschaftlich verwertet. Seit 2007 wurde er im Klärwerk auf einen Feststoffgehalt von sieben Prozent eingedickt und an die Hanse-Wasser zur weiteren Verwertung abgegeben.

Schon vor drei Jahren wurde Handlungsbedarf beim Sozialtrakt gesehen

Ein Ingenieurbüro hatte die beiden zur Verfügung stehenden Möglichkeiten untersucht. Ein Kostenvergleich zwischen einer mobilen Entwässerung durch einen Dienstleister inklusive Bau von Speicherkapazitäten und Behandlungsmöglichkeiten im Klärwerk einerseits und einer stationären Entwässerung in Eigenregie andererseits ergab, dass die zweite Variante wirtschaftlicher sei. Tests mit einer Schneckenpresse hätten einen Feststoffgehalt von 22 bis 25 Prozent ergeben.

Doch auch beim Sozialgebäude gibt es Handlungsbedarf. Der Bau des Sanitär- und Umkleidetraktes mit Duschen und Waschküche neben dem Verwaltungsgebäude muss aber wohl später realisiert werden. Zunächst muss das Geld dafür wieder in den Haushalt eingestellt werden. Der Trakt soll einen Schwarz- und Weißbereich erhalten, in dem verschmutzte und saubere Kleidung voneinander getrennt sind.

Das Gebäude, das derzeit genutzt wird, wurde von der Stadtverwaltung schon vor drei Jahren als dringend zu ersetzend beschrieben. Der Keller sei massiv mit Schimmel belastet, hieß es bereits damals in einer Sitzungsvorlage. Erst einmal wird es dabei nun aber wohl bleiben – das Geld ist eben knapp.