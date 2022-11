Bau des DLRG-Rettungszentrums in Wildeshausen in weiter Ferne

Von: Ove Bornholt

In der alten Feuerwehr sind die DLRG-Mitglieder übergangsweise untergekommen. © bor

Der Neubau eines Rettungs- und Schulungszentrums der DLRG-Ortsgruppe Wildeshausen ist nicht finanzierbar. Aufgegeben ist das Projekt aber nicht.

Wildeshausen – Vor zweieinhalb Jahren hat die Wildeshauser Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) einen historischen Beschluss gefasst: Ein neues Rettungs- und Schulungszentrum soll gebaut werden. Nun sagt der Vorsitzende Carsten Petermann: „Wir müssen uns komplett neu sortieren.“ Das will er keineswegs als Absage des Projekts verstanden wissen. „Aufgeben ist nicht mein Ding.“ Die Finanzierung ist allerdings ein Problem.

Auf der einen Seite machen die steigenden Baukosten dem Verein zu schaffen. „Die Preise sind derart nach oben geschossen“, sagt Petermann mit Blick auf Anfang März 2020. Damals, also vor Corona und dem Ukraine-Krieg, stellte sich die Lage in der Tat anders dar. Auf der anderen Seite gibt es Schwierigkeiten wegen ausbleibender Zuschüsse. So liegt ein Förderantrag der DLRG bei der Stadt vor. Laut Haushaltsentwurf der Verwaltung sollte er allerdings abgelehnt werden. Die Rede ist von 350 000 Euro. Aufgrund von Sparzwängen stehen viele Zuschüsse der Stadt auf der Kippe. So auch für die Villa Knagge und die Erweiterung des Johanneums.

Viele Ungewissheiten erschweren Planung

„Damit haben wir schon gerechnet“, sagt Petermann. Auch beim Landkreis habe die DLRG um eine Förderung ersucht. Wegen der geplanten Neuregelung beim Katastrophenschutz halte sich der Kreis aber derzeit etwas zurück. „Das kann ich verstehen. Es gibt da gerade einfach wenig konkretes Wissen.“ Im Etat des Kreises für 2023 ist nur ein Investitionskostenzuschuss über 10 000 Euro für die DLRG Wildeshausen vorgesehen.

Die allgemeine Entwicklung „ist sehr bitter für uns“, sagt Petermann. Aber derzeit gebe es einfach so viele Ungewissheiten, dass eine Fortführung wie geplant keinen Sinn mache. „Wir müssen gucken, wo wir stehen und was wir uns leisten können.“ Dabei gehe es jedoch darum, wie das Schulungs- und Rettungszentrum umgesetzt werden könnte und nicht ob das Vorhaben weitergeführt wird.

Die Ehrenamtlichen sind schon seit dem Abriss ihres alten Vereinsdomizils wegen des Hallenbad-Neubaus im Jahr 2013 auf der Suche nach einer dauerhaften Unterkunft in Wildeshausen. Diesen Zweck sollte das Rettungs- und Schulungszentrum auch erfüllen. Entstehen soll es auf einem Grundstück an der Böttcherstraße.