Bastelei, „Big Ben“ und Bongos

Kinder von Ferienpassaktionen begeistert / Einen Tag lang ein eigenes elektronisches Spiel bauen und Musik machen

+ Johannes Balke (links), Olaf Balke (Mitte) und Manfred Hinrichs bastelten am Sonnabend mit sechs Kindern in einer Ferienpassaktion eine elektronische Variante des Spiels „Simon Says“. - Fotos: Rinne

Wildeshausen - Von Holger Rinne. Gleich zwei Ferienpassaktionen ließen die Kinderherzen am Sonnabend in der ehemaligen Zigarrenfabrik an der Wittekindstraße in Wildeshausen höherschlagen. In den Räumen des Blasorchesters Wildeshausen durften Jungen sowie Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren mal so richtig auf die Pauke hauen. Gleich nebenan wurde eine elektronische Version von „Simon Says“ entwickelt.