Bassumer flüchtet vor der Polizei, weil er sich von Rockern bedroht fühlt

Von: Dierk Rohdenburg

Eine Polizei-Kontrolle (Symbolbild) © dpa/Jens Wolf

Wildeshausen/Harpstedt – Wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens von Harpstedt nach Bassum war am Mittwoch ein 62-jähriger Bassumer vor dem Amtsgericht Wildeshausen angeklagt. Er hatte gegen einen Strafbefehl Einspruch eingelegt und kam damit durch: Das Verfahren wurde auf Kosten der Staatskasse eingestellt, weil die Richterin davon ausging, dass sich der Mann bedroht fühlte und verfolgt wähnte.

Der 62-Jährige war am 25. November 2022 gegen 19.12 Uhr bei Dunkelheit und Nässe mit seinem Mercedes von Harpstedt in Richtung Groß Köhren unterwegs gewesen, als ein Fahrzeug hinter ihm zum Überholvorgang ansetzte. Der Mann beschleunigte ebenfalls, schnitt Kurven und raste laut Anklage die restlichen 14 Kilometer mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 170 Stundenkilometern nach Bassum. Dort wurde er allerdings von einer Polizeisperre aufgehalten.

Vorher von Kunden massiv bedroht

„Er hat sich verfolgt gefühlt“, erklärte einer der beiden Verteidiger. Sein Mandant, der im Garten- und Landschaftsbau tätig sei, sei vorher durch einen Bekannten eines Kunden massiv bedroht worden. Restarbeiten auf einer Terrasse sollten schnellstens erledigt werden, zudem fordere man das bereits angezahlte Geld zurück. Andernfalls würden Motorradfahrer, also Rocker, bei ihm auftauchen. Der Bassumer spielte im Gericht eine Audio-Nachricht vom 8. Mai 2022 auf seinem Smartphone ab, auf der ein Mann eine Eskalation androhte.

„Mein Mandant dachte, dass er nun zur Strecke gebracht werden soll“, erklärte der Verteidiger. Sein Kollege ergänzte: „Er wollte sich der bedrohlichen Situation entziehen, die auch nach dem Mai nicht geklärt war.“

Kontrolle erfolgt in Bassum

Grund zur Sorge bestand allerdings nicht. In dem hinterherfahrenden Fahrzeug saßen Polizisten. Sie waren in einem zivilen Auto unterwegs und hatten sich auch nicht durch Blaulicht, Kelle oder Leuchtschrift zu erkennen gegeben. Der eine Beamte berichtete, dass man ursprünglich ein vor dem Bassumer fahrendes Fahrzeug habe kontrollieren wollen. Deshalb habe man zum Überholen angesetzt. Da der Mercedes aber den Weg blockiert habe, sei man hinter dem Wagen geblieben. Den Vorwurf des Angeklagten, sein Kollege und er seien sehr dicht aufgefahren und hätten zu überholen versucht, wies der Polizist als lächerlich zurück. Man wolle sich schließlich nicht selbst gefährden, sagte er. Es habe auf der Flucht zahlreiche Verkehrsverstöße und eine sehr riskante Fahrweise gegeben. Bei der Kontrolle in Bassum habe der Fahrer sein Fehlverhalten nicht eingesehen und berichtet, dass er sich bedroht gefühlt habe.

Der Vorwurf des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ließ sich aber nicht mehr aufrecht erhalten. Damit war auch die beantragte Führerscheinsperre vom Tisch. Es blieben nur noch Ordnungswidrigkeiten. Aus diesem Grund regte die Richterin eine Einstellung des Verfahrens an. Dem stimmten Verteidigung und Staatsanwalt zu. Der Bassumer muss somit lediglich die Kosten für seine Anwälte begleichen.