Bald kommen Zahlen auf den Tisch

Zwischenstand zum Klimaschutzkonzept des Landkreises vorgestellt

+ In der Tiefgarage des Kreishauses in Wildeshausen sind Wandladestationen für Elektroautos installiert worden. - Foto: bor

Wildeshausen - Nächstes Jahr kommt die Abrechnung: 2019 soll eine Bilanz erstellt werden, um zu sehen, ob der Landkreis Oldenburg und seine Bürger weniger CO2 erzeugen, seitdem der Kreis Teile seines groß angelegten Klimaschutzprojekts Schritt für Schritt in die Tat umsetzt. 2012 waren es 9,7 Tonnen pro Kopf. 2030 sollen es 6,8 Tonnen sein. Damit orientiert sich der Landkreis an den Zielen der Bundesregierung. Wenn die Zahlen kommendes Jahr auf dem Tisch liegen, „können wir einen ersten Trend erkennen“, sagte die Kreis-Klimaschutzbeauftragte Manuela Schöne. Am Donnerstag stellte sie im Struktur- und Wirtschaftsausschuss im Kreishaus in Wildeshausen eine Zwischenbilanz vor.