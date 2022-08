Bald besserer Service für Bürger? Mehr Digitalisierung in Rathäusern

Kreis und Kommunen stellen ihre Arbeitsweise um

Gehören Aktenordner in Behörden bald der Vergangenheit an?

Die Kreisverwaltung und die Gemeindeverwaltungen im Landkreis Oldenburg stellen ihre Arbeitsprozesse um. Können Bürger Anträge bald immer digital einreichen?

Wildeshausen – Eigentlich sollten bis Jahresende alle Verwaltungsdienstleistungen von Kommunen, Ländern und Bund digital verfügbar sein. So sieht es das 2017 verabschiedete Onlinezugangsgesetz vor. Das wird allerdings absehbar nicht gelingen. Wer sich in den Online-Rathäusern in Wildeshausen, Harpstedt und Dötlingen umschaut, bemerkt viele Unterschiede und ein teils kleines Angebot – in der Kreisstadt sind es zum Beispiel knapp 20 Dienstleistungen, in Harpstedt wiederum über 100.

Dass die Fortschritte nicht so groß sind wie nötig, um bis Jahresende das große Ziel zu erreichen, liegt für Landrat Christian Pundt auch am Land. „Ich hätte mir in Bezug auf die Einführung von digitalen Leistungen insgesamt ein einheitliches Vorgehen im Land gewünscht. Bei der Digitalisierung sind immer die Länder erfolgreich, die es zentralisiert umgesetzt haben. Jetzt versucht jede Behörde, ihre eigenen Formulare online zu stellen. Hier geht mein Gedanke zu einem digitalen Kreishaus weiter.“

Alle kreisangehörigen Kommunen und die Kreisverwaltung haben einen sogenannten Geleitzug gebildet. „Wir stimmen uns ab, wer sich um die Umsetzung welcher Dienstleistung kümmert“, erklärt Tim Lüschen, Leiter des Amts für Organisation und Digitalisierung beim Landkreis Oldenburg. Es müsse ja nicht jeder das Rad neu erfinden. „In welcher Geschwindigkeit die Dienstleistungen umgesetzt werden, liegt in der Verantwortung der Gemeinde.“

Prozess mit einer gewissen Dynamik

Insgesamt sieht Lüschen durchaus eine gewisse Dynamik im Prozess. „Es entwickelt sich.“ Allerdings seien viele Themen auch nicht so einfach zu erledigen, wie sich das mancher gedacht habe. „Es geht nicht nur darum, ein Formular online zu stellen, sondern um den Prozess dahinter“, betont er und nennt das Stichwort „medienbruchfrei“. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein im Internet ausgefüllter Bauantrag auch digital in der jeweiligen Behörde verarbeitet werden muss. Ohne dass die Mitarbeiter den Antrag ausdrucken oder sonst wie Daten mit großem Aufwand umtragen müssen. „Da gehört eine Menge dazu“, sagt Lüschen und verweist auf die Einführung von elektronischen Akten und die Kommunikation mit anderen Behörden, die dann natürlich auch papierlos arbeiten müssten.

„Kurze Wege für gute Ergebnisse. So würde ich auch die Digitalisierung beschreiben“, kommentiert Landrat Pundt die aktuellen Anstrengungen. „Wenn wir flexibel sein wollen und zügig arbeiten, müssen Leistungen auch online bearbeitbar sein. Mir reicht es nicht aus, PDFs online zu stellen und das als Digitalisierung zu bezeichnen. Digitalisierung bedeutet, dass ich barrierefrei Leistungen abrufen, diese im Internet bearbeiten und den Menschen auch wieder online zustellen kann. Es bringt überhaupt nichts, Papier einzuscannen, online zu bearbeiten und die ausgedruckte Fassung wieder an die Bürger zu schicken.“

Weiter Kontakt per Post und Fax möglich

Im Endeffekt verspricht sich Amtsleiter Lüschen einen Mehrwert für alle Seiten. Die Bürger könnten ihre Anträge und Formulare bequem ausfüllen. Außerdem würden sie online durch das Verfahren geführt – indem immer wieder automatisierte Hilfestellungen gegeben werden. „Und wir bekommen die Daten, die wir benötigen.“ Allerdings: Die Behörden sind weiterhin auf gewohntem Weg, also per Post, Fax oder Telefon erreichbar. „Wir schalten jetzt keine Kanäle ab, sondern halten die üblichen Zugänge weiter offen“, betont Lüschen. Der Bedarf sei ja auch nach wie vor vorhanden.

Ein ständiger Begleiter der Digitalisierung ist der Datenschutz. So dürfen einzelne Fachbereiche immer noch keine Infos wie Geburtsdatum und Adresse untereinander austauschen. Ziel sei es aber, dass der Bürger seine Daten nicht mehr mehrfach eingeben muss, erklärt Lüschen.

In den kommenden Monaten und im Jahr 2023 würden sicherlich viel mehr digitale Verwaltungsleistungen angeboten werden als heute, ist sich Lüschen sicher. Ob am Ende des kommenden Jahres – dann mit etwas Verspätung – wirklich alles digitalisiert sei, kann er aber nicht versprechen.