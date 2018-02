Investor Berding arbeitet an zwei Projekten in der Wildeshauser Innenstadt

Bald Baubeginn an Wester- und Bahnhofstraße

+ Das Haus an der Bahnhofstraße von der Rückseite. Hier soll neu angebaut werden. - Foto: Rohdenburg

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Es wird in diesem Jahr fleißig gebaut in Wildeshausen. Einige Baustellen sind bereits vorbereitet. Wenn die Temperaturen steigen, geht es los. An zwei Stellen in der Kreisstadt ist Investor Hermann Berding aus Cloppenburg aktiv, der schon die ehemalige Post an der Bahnhofstraße zu einem schmucken Gebäude umgestaltet hat, das derzeit die Oldenburgische Landesbank (OLB) beherbergt.