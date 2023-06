Bald Baubeginn am UZW: Trägerverein noch nicht gegründet

Von: Dierk Rohdenburg

Wird bald abgerissen: Der Mittelteil des ehemaligen Feuerwehrgebäudes. © dr

Wildeshausen – Der Trägerverein „Urgeschichtliches Zentrum“ (UZW) in Wildeshausen ist entgegen einer Mitteilung der Stadtverwaltung vom 11. Oktober vergangenen Jahres doch noch nicht gegründet worden.

Der Pressesprecher der Stadt, Hans Ufferfilge, teilte auf Nachfrage mit, dass „durch die Haushaltsbeschlüsse der konkrete Start des Urgeschichtlichen Zentrums“ zeitlich verschoben wurde. „Die finalen Abstimmungen für den Trägerverein befinden sich in Vorbereitung“, führte er weiter aus.

Nach Informationen unserer Zeitung gibt es mit Bürgermeister Jens Kuraschinski zwar einen Vorsitzenden, es fehlt aber noch ein Kassenwart. Interessanterweise war der Politik ebenso wie der Öffentlichkeit bereits vor acht Monaten mitgeteilt worden, dass der Verein gegründet wurde und damit alles organisatorisch im Fluss sei. Die Gründung ist aber erst möglich, wenn der Vorstand steht, dann wird der Verein ins Register eingetragen. Immerhin gibt es eine Satzung, die der Politik zur Zustimmung vorgestellt und auch genehmigt wurde.

Verwaltungsausschuss entscheidet über Ausstellungsplanung

Wichtig ist ein funktionierender und eingetragener Verein, um die Ausgestaltung des Urgeschichtlichen Zentrums vorzunehmen und Personal einzustellen. Offenbar stehen schon demnächst Entscheidungen über das Konzept des Museums an. Der Verwaltungsausschuss muss sich mit der Frage beschäftigen, wer die Ausstellungsplanung übernimmt. Diese Leistung wurde nach Informationen unserer Zeitung ausgeschrieben, und die Politik muss am Donnerstag im Verwaltungsausschuss entscheiden, an welchen Bewerber das Projekt mit einem Volumen von mehr als 100.000 Euro für die Planung geht. Wie berichtet, hat die Stadt eine Förderzusage über 500.000 Euro vom Bund erhalten.

Abriss steht bevor

Zunächst muss nun allerdings erst einmal der Mittelteil des ehemaligen Feuerwehrhauses abgerissen und ein neuer gebaut werden. Laut Mitteilung von Kuraschinski wurden bislang 60 Prozent der Baugewerke (Rohbau, Zimmerer, Dachdecker sowie technische Gewerke) ausgeschrieben und größtenteils beauftragt. Vergeben wurden demnach auch die Aufträge für den Generalplaner, diverse Gutachten im Rahmen der Bestandsaufnahme (beispielsweise Bodengutachten) sowie die Abbrucharbeiten, mit denen bald begonnen wird.

Das Gesamtbudget für den Umbau und die Sanierung des ehemaligen Feuerwehrhauses beträgt laut Verwaltungsangaben rund 4,2 Millionen Euro. „Bisher sind rund 3,2 Millionen Euro durch Aufträge oder Vergabeverfahren gebunden“, so Kuraschinski. Auf die Baugewerke entfielen demnach 2,177 Millionen Euro. Damit liege man knapp unterhalb der bisherigen Kostenberechnungen von 2,186 Millionen Euro.

Die Stadt hat für die Startphase des UZW bereits 27.500 Euro in diesem Jahr im Haushalt eingeplant, die dem Trägerverein zugutekommen. Das Geld dürfte aber erst fließen, wenn der Verein tatsächlich rechtsgültig gegründet und ein erster Betrieb möglich ist.