Bald alle Lampen modernisiert

Umrüstung am Kreisverkehr: Am Sonnabend wird der Verkehr teilweise umgeleitet, um die Beleuchtung zu modernisieren. Foto: rohdenburg

Wildeshausen – Recht lange hat es gedauert, doch nun ist ein Ende in Sicht: Die Stadtverwaltung von Wildeshausen teilt auf Nachfrage mit, dass die meisten Straßenlampen im Stadtgebiet im Auftrag des Engerieversorgers SWB durch moderne LEDs ausgetauscht worden sind.

Das ist reichlich spät, denn der Vertrag war bereits zum 1. Januar 2019 geschlossen worden, und die Firma hatte kurz danach angekündigt, innerhalb des ersten Quartals alle knapp 2 300 Lampen in Wildeshausen und den Bauerschaften mit moderner Technik auszustatten.

Bauerschaften müssen noch warten

Das war offenbar reichlich optimistisch, und die Bauerschaften müssen gar noch länger auf die neuen Beleuchtungskörper warten. Hier heißt es, dass der komplette Austausch bis Ende des Jahres erfolgen dürfte. Zunächst geht der Energieversorger noch an „besondere Beleuchtungssituationen“ in der Stadt heran. Dort müssen beispielsweise mehrere Lampen an einem Mast ausgetauscht werden, wobei auch der Straßenverkehr beeinflusst wird.

Verkehrsbehinderungen an der alten Vogelstange

Das ist an einer Stelle bereits am kommenden Sonnabend, 9. Mai, der Fall. Auto-, Motorrad- und Radfahrer sowie Fußgänger, die den Kreisverkehrsplatz an der alten Vogelstange in Wildeshausen nutzen, sollten sich auf Einschränkungen und Umwege einstellen.

Wie das Straßenverkehrsamt des Landkreises Oldenburg mitteilt, müssen an allen vier Auf- und Abfahrtendes Kreisels die Straßenlampen ausgetauscht und erneuert werden. Am Kreisverkehr Westring/Südring/Visbeker Straße ist das schon vor wenigen Tagen ohne Behinderungen geschehen. An der alten Vogelstange sind allerdings in der Zeit von 7 bis 16 Uhr gewisse Einschränkungen zu erwarten.

Radfahrer müssen absteigen

Die Arbeiten beginnen mit dem Ast in Richtung Feldstraße und Krankenhaus. Radfahrer und Fußgänger müssen kleine Umwege in Kauf nehmen, weil die Fahrbahnquerungen gesperrt sind. Für Autofahrer ist eine Umleitung ausgeschildert, Rettungsfahrzeuge können den Bereich durchgehend passieren.

Für jede zu bearbeitende Auf- und Abfahrt berechnet die Installationsfirma rund zwei Stunden Arbeit. Die in zehn Metern Höhe hängenden Lampen werden durch deutlich niedrigere Masten mit LED-Technik ersetzt. Dadurch soll der Kreisverkehr heller angestrahlt werden.

Seit Vertragsabschluss übernehmen die SWB die Kosten und die Wartung der öffentlichen Beleuchtung. Die Stadt hatte angekündigt, dass die jährliche Stromrechnung dadurch um 75 Prozent sinken dürfte. Statt 170 000 würden nur noch 40 000 Euro pro Jahr fällig, hieß es Anfang 2019. Mit dem eingesparten Geld sollen Erneuerung und Umrüstung bezahlt werden. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren und schlägt bei der Stadt mit rund vier Millionen Euro zu Buche.

„Störungsmanagement arbeitet problemlos“

Die neuen Leuchten haben eine Brenndauer von 50 000 Stunden, was dazu führen sollte, dass die derzeitigen Störungen im Stadtgebiet massiv zurückgehen. Das schätzen zumindest die SWB. Nach Angaben von Stadtpressesprecher Hans Ufferfilge ist die Maßnahme gut angelaufen: „Das Störungsmanagement arbeitet problemlos“, sagt er.