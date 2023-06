Bahnübergang an der Wildeshauser Straße ab Mittwoch dicht

Von: Dierk Rohdenburg

Ab Mittwoch gesperrt: Der Bahnübergang in Busch. © Rullhusen

Busch – Der Bahnübergang an der Wildeshauser Straße in Busch (Gemeinde Dötlingen) ist bereits ab Mittwoch, 14. Juni, gesperrt.

Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis zum 30. Juni. Das teilte die Deutsche Bahn erst einen Tag vorher mit. Der Bahnübergang an der Wildeshauser Straße (L 872) in Busch in der Gemeinde Dötlingen ist ab 8 Uhr für den Autoverkehr komplett dicht, wie Sabine Brunkhorst, Pressesprecherin bei der Deutschen Bahn, erklärte. Auch der Geh- und Radverkehr ist zeitweise nicht möglich.

Laut Brunkhorst müssen an der Bahnstrecke Delmenhorst - Hesepe Arbeiten an der Entwässerungsrinne vorgenommen werden. Die daraus entstehenden Änderungen im Gefälle der Fahrbahn erfordern die Sperrung.

Umleitung ist ausgeschildert

Eine Umleitung über Aschenstedt ist bereits seit Montag ausgeschildert und wird seither empfohlen. Bereits vor rund zwei Jahren war dieser Bahnübergang in Busch wegen Erneuerungsarbeiten monatelang gesperrt gewesen. Autofahrer und Busse mussten längere Umwege fahren, um an ihr Ziel zu kommen.

Busverbindungen sind betroffen

Auch die Busverbindungen der Linien 270 und 291 zwischen Oldenburg und Wildeshausen sind von der Sperrung betroffen. Folgende Haltestellen können in diesem Zeitraum nicht bedient werden: Aschenstedt, Bahnhof; Busch, Schlackenweg; Busch, Bahnübergang und Busch, Gut Altona. Dort werden die Ersatzhaltestellen Aschenstedt, Pageler oder Wildeshausen, Kreishaus empfohlen.

Auf der Linie 270 werden zudem im Stadtgebiet Wildeshausen die Haltestellen Visbeker Straße, Krankenhaus, Wittekindstraße und Huntetor nicht bedient. Es werden die Haltestellen Bahnhof und Kreishaus als Alternative empfohlen.

Weitere Meldung aus Dötlingen:

Über den kurzen Dienstweg beseitigte die Feuerwehr Dötlingen am Sonntagnachmittag einen umgestürzten Baum, der die Straße Olen Ort in Busch blockierte. Gegen 17 Uhr hatte ein Kamerad der Neerstedter Brandbekämpfer das Hindernis entdeckt und seine Kollegen informiert, berichtet die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Mithilfe einer Motorsäge zerkleinerten die Einsatzkräfte den etwa 30 Zentimeter dicken Stamm und räumten die Straße frei. Nach rund 40 Minuten war der Einsatz beendet. Neun Feuerwehrleute waren mit zwei Fahrzeugen vor Ort.