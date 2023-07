Stadt äußert sich zum Abriss an der Bahnhofstraße

Von: Ove Bornholt

Die „Oldenburger Hundehütte“ an der Bahnhofstraße 20 wurde abgerissen, obwohl der Landkreis Oldenburg dies per Verfügung untersagt hatte. Nun dreht sich die Diskussion darum, was die Stadtverwaltung wann wusste und was sie für den Erhalt des Gebäudes getan hat. © fra

„Oldenburger Hundehütte“: Wer auf Aufklärung gehofft hatte, wird enttäuscht. Die Verwaltung nennt keine Details zum Abriss an der Bahnhofstraße.

Wildeshausen – Aus dem Wildeshauser Stadthaus ist am Montag eine Pressemitteilung zur Berichterstattung unserer Zeitung rund um den Abriss der „Oldenburger Hundehütte“ an der Bahnhofstraße 20 in der Kreisstadt eingegangen. Der Abbruch des Gebäudes am Pfingstmittwoch sei noch vielen präsent, heißt es in der Mitteilung. Für Irritationen habe kürzlich ein Schreiben der Investoren an die Politik gesorgt, das dann offensichtlich ohne Zustimmung der Eigentümer an Teile der Lokalpresse weitergereicht worden sei, so die Stadt. Richtig ist, dass unsere Zeitung vergangene Woche anhand des Schreibens die Situation aus Sicht der Investoren dargestellt hat.

Die Berichterstattung hat einige Fragen aufgeworfen, da die Stadtverwaltung offenbar mehr als ein Jahr lang vom geplanten Abriss gewusst hat, aber anscheinend erst kurz vorher versucht hat, diesen zu verhindern. „An der Diskussion beteiligen wir uns bewusst nicht, obwohl einige der geäußerten Vorwürfe zurechtgerückt werden müssten“, so Bauamtsleiter Hans Ufferfilge. „Stattdessen setzen wir unter anderem auf Gespräche mit den Investoren, die mir zwischenzeitlich versichert haben, dass sie die Weitergabe des Schreibens an die Presse gar nicht wollten, dem auch nicht zugestimmt haben und insgesamt sehr bestürzt über die Art der Berichterstattung seien“, wird Ufferfilge in der Mitteilung zitiert. Entsprechende Beschwerden sind unserer Redaktion nicht bekannt.

„Sehr bedauerlich, wenn jemand Debatte über Lokalpresse initiiert.“

„Wenn sich jemand aus dem Empfängerkreis (des Schreibens, Anm. d. Red.) nicht mitgenommen fühlt und deshalb eine Debatte über Teile der Lokalpresse initiiert, obwohl die Beratungen noch anhalten, finde ich das ebenfalls sehr bedauerlich“, so Bürgermeister Jens Kuraschinski.

Schade sei auch, dass die Stadt keine Möglichkeit zur Stellungnahme gehabt habe, da unsere Zeitung dem Stadthaus das Schreiben nicht zur Kenntnis gegeben habe, wiederholt er in der Mitteilung den schon in der Ratssitzung gemachten Vorwurf. „An derartigen Spielchen, bei denen nicht Ross und Reiter benannt werden, werden wir uns jedenfalls nicht beteiligen, sondern wir setzen weiterhin auf das Gespräch untereinander“, so der Bürgermeister.

In der Mitteilung geht es auch noch einmal um den Abbruch des Gebäudes. „Wir können den Abriss ja leider nicht mehr rückgängig machen“, wird Kuraschinski zitiert. Fakt sei, dass das Gebäude nicht unter Denkmalschutz gestanden habe und somit bis zu den Schutzbemühungen seitens der Stadt schon viele Jahre hätte abgerissen werden können. „Inzwischen sehen wir – nicht zuletzt wegen des neuen Konzepts ,Wildeshausen 2030+‘ – genauer hin, was historische Gebäude betrifft, und haben gute Beispiele in der Stadt, wie man alte Bausubstanz retten kann“, heißt es vom Bürgermeister weiter. So sei die Stadt dann ersatzweise mit dem Städtebaurecht eingesprungen, um die Zeit bis zum Erlass einer möglichen Erhaltungssatzung zu überbrücken, erklärt er den Beschluss im nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss rund zwei Wochen vor dem Abriss.

Die Eigentümer hatten geschildert, dass die Verfügung, den Abriss zu unterlassen, an ihre Anwaltskanzlei gegangen sei und diese das Schreiben nicht rechtzeitig weitergegeben habe. Der Abriss sei, so heißt es in der Mitteilung, für alle Beteiligten sehr bedauerlich und nicht nur für ihn selbst überraschend gewesen, so der Bürgermeister. Er hatte durch eine Anfrage unserer Zeitung davon erfahren. Hier gibt`s unseren Kommentar zum Thema.