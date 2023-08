Nachbar kritisiert Neubauplan: Frank Stöver warnt vor „problembehafteten Jugendlichen“ am Bahnhof

Von: Dierk Rohdenburg

Komplett zerstört: die „Oldenburger Hundehütte“ vor dem Bahnhof. © dr

Der Besitzer des Wildeshauser Bahnhofs, Frank Stöver, kritisiert das Neubauvorhaben an der Bahnhofstraße 20. Er warnt davor, dass dort „problembehaftete Jugendliche“ untergebracht werden sollten.

Wildeshausen – Der Wildeshauser Stadtverwaltung liegt mit Datum vom 10. August ein Anwaltsschreiben vor, in dem der Besitzer des benachbarten Bahnhofsgeländes, Frank Stöver, die Planungen für einen Neubau an der Bahnhofstraße 20 sowie dessen Nutzung infrage stellt. Insbesondere geht es ihm darum, dass das geplante Gebäude nach seiner Kenntnis unter anderem zur Unterbringung von „problembehafteten Jugendlichen“ verwendet werden soll.

„Eine solche Nutzung stellt sich nachteilig für die Stadt Wildeshausen dar“, heißt es in dem Schreiben der Anwältin Sigrid Vullriede aus Wildeshausen, die Stöver vertritt. Das Areal würde zusätzlich belastet. „Zu beachten ist, dass grundsätzlich der Bereich rund um den Bahnhof Wildeshausen herum (...) Problemkreise, und zwar gerade Jugendliche, anzieht“, so Vullriede weiter.

Politik wurde offenbar noch nicht über den Brief informiert

Das Schreiben hat Stöver am Mittwoch auch den Ratsfraktionen und der Presse zur Verfügung gestellt. Er kritisiert in diesem Zusammenhang, dass die Stadtverwaltung den Brief bislang nicht an die Politik weitergegeben habe.

Wie berichtet, war die „Oldenburger Hundehütte“ an der Bahnhofstraße 20 trotz einer Unterlassungsverfügung des Landkreises abgerissen worden. Vullriede sieht ihren Mandanten als unmittelbaren Nachbarn direkt von den Planungen für einen Neubau betroffen und möchte eigenen Angaben zufolge verhindern, dass es „zu weiteren Fehlentscheidungen“ kommt. Sie verweist darauf, dass der geplante Neubau und die beabsichtigte Nutzung der Wildeshauser Gestaltungsfibel widersprechen – die allerdings nicht rechtsverbindlich ist. Dem Bauherrn müsse aufgegeben werden, einen Neubau genauso wieder zu errichten, wie er dort zuvor mit der „Oldenburger Hundehütte“ stand. Nur dann könne der ansprechende Bereich um den Bahnhof erhalten bleiben.

Gebäude soll im hinteren Bereich errichtet werden

„Nachdem es der Stadt Wildeshausen schon nicht gelungen ist, trotz ihrer Bemühungen das historische Gebäude zu erhalten, sollte sie nunmehr Wert darauf legen, dass dieser Bereich nicht gänzlich seinen positiven Charakter durch einen mehrgeschossigen Neubau und eine sich nicht in das Konzept des Bahnhofs einfügende Nutzung der Wohnungen verliert“, schreibt Vullriede. Ziel ihres Mandanten sei es nicht, die geplanten Investitionen zu verhindern. Er stelle aber zur Diskussion, das Haus in der jetzigen Planung auf dem hinteren Teil des Grundstücks zu errichten. Im vorderen Bereich könnte dann wiederum das Haus „Oldenburger Hundehütte“ erstellt werden. Damit würde zusätzlicher Wohn- und Parkraum geschaffen werden. In jedem Fall sollte die Stadt Wildeshausen mit der weiteren Planung offen und öffentlich umgehen, und zwar unter Beteiligung der umittelbaren Nachbarn.