Bahn: Ausschussdebatte ohne Ergebnis

Infrastrukturausbau liegt nicht in Händen des Landkreises

+ Ohne einen zweigleisigen Ausbau ist ein Halbstundentakt zwischen Delmenhorst und Osnabrück unmöglich. Foto: Kab

Wildeshausen – Gleich zwei Tagesordnungspunkte zur Bahninfrastruktur im Landkreis Oldenburg haben die Mitglieder des Struktur- und Wirtschaftsausschusses des Kreises während ihrer Sitzung am Dienstagabend diskutiert. Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen hatte um einen Sachstandsbericht zur Verbindung der Regio-S-Bahn-Linien zwischen Bremen und Oldenburg gebeten sowie die Umsetzung eines Halbstundentakts angeregt. Dieser sollte zudem laut Antrag speziell für den Halt in Wüsting (Gemeinde Hude) geprüft werden. „Wenn wir uns nicht positionieren, gehen die Gelder in die Städte“, erläuterte Eduard Hüsers (Grüne) den Hintergrund des Vorstoßes.