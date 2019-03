Radlader kippt von Tieflader

Das hätte böse ausgehen können: Ein schwerer Radlader ist am Mittwochnachmittag auf dem Wildeshauser Westring seitlich von einem fahrenden Sattelzug gekippt.

Wildeshausen - Wie die Polizei berichtet, war das Gespann gegen 17 Uhr in Richtung Visbeker Kreisel unterwegs. Der Radlader war mit Ketten auf dem Anhänger verzurrt. Nach ersten Annahmen der Beamten war eine der massiven Ösen gebrochen oder gerissen, mit der die Ketten auf dem Auflieger befestigt waren. Dadurch geriet die tonnenschwere Last während der Fahrt in Bewegung und kippte nach rechts auf einen Gehweg. Der Radlader blieb auf der Seite liegen. Mit zwei Schwerlastkränen wurde das Fahrzeug wieder aufgerichtet. Der zu der Zeit stark befahrene Westring war während der Bergungsarbeiten halbseitig gesperrt, die Polizei regelte den Verkehr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe ist nicht noch nicht bekannt.