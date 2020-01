Bagger an der Bahnhofstraße

Abbruch von zwei Häusern beginnt / Neubau bis Anfang 2021 geplant

+ So soll das neue Wohnhaus an der Bahnhofstraße aussehen. bild: Hillmann

Wildeshausen – Zahlreiche Bauprojekte prägen in diesen Wochen die Stadt Wildeshausen. In den Geesthöfen neben dem Friedhof entstehen mehrere neue Häuser, an der Deekenstraße wird im Kreuzungsbereich zur Pestruper Straße ein neues Wohnhaus errichtet, und an der Westerstraße kommt Bau des Gebäudekomplexes gut voran, in dem später die OLB ihr Domizil haben wird.