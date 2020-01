Bäume weg für neues Baugebiet?

Wildeshausen: Anwohner befürchtet, dass geschützter Wald abgeholzt wird

+ Heiko Wallies neben einem Baumstumpf, wo bis vor wenigen Wochen noch eine Buche gestanden hat. Foto: dr

Wildeshausen – Heiko Wallies, Anwohner an der Straße „Am Reepmoor“ in Wildeshausen, beschleicht in letzter Zeit ein ungutes Gefühl, wenn er in der Nachbarschaft herumläuft. Er hat beobachtet, dass seit zwei Jahren in dem hinter seinem Haus liegenden Wäldchen am Kiebitzweg verstärkt Bäume gefällt werden. In einem Bereich, der vor Jahren für die Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern vorgesehen war.