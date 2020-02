Bäume müssen reihenweise gefällt werden

Am Hubertusweg wurden jede Menge Fichten wegen des Borkenkäfers gefällt. Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Wo am Hubertusweg in Wildeshausen einst dichter Wald stand, haben Arbeiter jede Menge Bäume gefällt. Die Abholzung am Katenbäker Berg ist auf den Borkenkäfer zurückzuführen, der schon seit Sommer sein Unwesen in der Region treibt, wie eine Nachfrage bei Revierförster Michael Feiner ergab. „Das wird bestimmt nicht der letzte Einschlag am Hubertusweg gewesen sein“, ahnt der Fachmann. „Aus ein paar befallenen Bäumen ist bedingt durch den heißen August ein größeres Nest entstanden.“

Feiner schlägt sich schon seit Monaten mit den Insekten herum. Diese nisten gerne in der Rinde der Bäume, bevorzugt bei Fichten, und beschädigen den Stamm so nachhaltig, dass die Pflanze abstirbt. Der Förster hat in seinem Bereich, Wildeshausen, Großenkneten und Wardenburg, im vergangenen Jahr allein an Käferholz 10 000 Festmeter aufarbeiten müssen. Zum Vergleich: Der normale Einschlag pro Jahr beträgt 8 000 bis 10 000 Festmeter – bezogen auf alle Bäume und nicht nur die, die unter dem Befall durch Borkenkäfer leiden.

Die Insekten richten nicht nur Schäden an der Natur an, sondern sind auch wirtschaftlich problematisch. Noch kann Feiner die Abholzung der betroffenen Bestände kostendeckend über die Vermarktung finanzieren. „Aber der Industrieholzpreis ist gesunken und wird noch weiter zurückgehen“, prognostiziert der Förster. Kein Wunder, der Borkenkäfer ist schließlich ein überregionales Problem. „An der Fichte verdient man so gut wie nichts mehr. Waldbesitzer verlieren 15 bis 20 Euro pro Raummeter“, erklärt Feiner.

Noch immer ist der Forstfachmann aus Großenkneten damit beschäftigt, die Schäden aus 2019 aufzuarbeiten. Hinzu kommen jetzt die Bäume, die in der Nacht zu Montag bei Orkan „Sabine“ umgestürzt sind. Dass Stürme den Bestand zurzeit recht heftig treffen, liegt auch daran, dass Feiner im Sommer viele erkrankte Bäume fällen ließ. Dadurch ist der eigentlich noch gesunde Bestand deutlich leichter angreifbar. „Da greift der Wind richtig rein.“ Der Förster schaut derzeit bangen Blickes auf die Wettervorhersagen für das kommende Wochenende, weil dann wieder ein Sturm droht. „Den müssen wir erst einmal überstehen.“ Derzeit sei es nicht möglich, die gemeldeten umgestürzten Bäume aus dem Wald zu holen, weil der Boden zum Rücken der Stämme zu nass sei.

Arbeit gibt es allerdings mehr als genug. „Zurzeit weiß ich gar nicht mehr, wo ich anfangen soll“, sagt Feiner, der von 60 bis 70 Borkenkäfer-Schadstellen in seinem Bereich ausgeht. Dass der Förster an die Fichten und Co. ran muss, ist aber klar, „sonst ist der Tisch im März/April wieder reich gedeckt“, befürchtet er gleich die nächste Plage.

Dabei arbeitet das Wetter momentan eigentlich gegen den Borkenkäfer. Die Insekten überwintern bei Frost im Boden und schwärmen dann bei 16 Grad wieder aus. Ersteres ist zurzeit schwierig, weil die Erde sehr feucht ist und die Temperaturen in den vergangenen Wochen recht moderat waren. Deswegen komme es zu „Verpilzung“, sagt Feiner. Die Pilze besiedeln die im Boden eingegrabenen Käfer, was zu deren Tod führt.

Bleibt zu hoffen, dass der kommende Sommer nicht wieder so trocken wird. Den Bäumen fehlt dann nämlich die Flüssigkeit, was wiederum einen Mangel an Harz bedeutet, mit dem Fichten Borkenkäfer bekämpfen.