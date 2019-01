Bäume fällen für den Naturschutz

Neue Streuobstwiese in der Welgenmarsch unter Federführung des Nabu

+ In der Welgenmarsch entsteht eine Streuobstwiese: Dafür müssen allerdings einige Bäume weichen. Foto: Naturschutzbund/Pohl

Wildeshausen - Naturfreunde und Spaziergänger in der Welgenmarsch können sich über eine neue Streuobstwiese freuen, die die Nabu-Ortsgruppe Dötlingen-Wildeshausen in den kommenden Monaten gestaltet. Wie Wolfgang Pohl, Nabu-Sprecher in der Kreisstadt, jetzt mitteilte, haben die Umweltschützer eine anderthalb Hektar große Fläche am Marschweg für zehn Jahre kostenlos von der Stadt gepachtet.