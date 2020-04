Bäcker bald im Ostmanngebäude?

Neuer Bebauungsplan am Westring lässt keine Container mehr zu

+ Verkaufsstelle auf Zeit: Der Backshopcontainer ist nur vorübergehend geduldet. Die Bäckerei soll in das Ostmanngebäude umziehen. Foto: dr

Wildeshausen – Die Zeiten mit einem Backshop in einem Container auf dem Parkplatz des Gartenfachmarktes Ostmann am Westring in Wildeshausen könnten nach jahrelangem Gezerre und mehrmals verlängerten Ausnahmegenehmigungen bald beendet sein. Im Rahmen der Bebauungsplanänderungen für große Teile des Gebietes längs des Westrings soll die Verkaufsfläche von Bäcker Behrens-Meyer nun in das Gebäude von Ostmann integriert werden.