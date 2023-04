Wieder offen: „Backstube“ in Wildeshausen mit neuem Inhaber

Von: Dierk Rohdenburg

Neuer Inhaber der „Backstube“ in Wildeshausen ist Adib Hafez. © dr

Wildeshausen – Die „Backstube“ an der Pestruper Straße in Wildeshausen ist wieder geöffnet, nachdem sie für wenige Wochen geschlossen war.

Allerdings gibt es mit Adib Hafez einen neuen Inhaber in dem Laden in der Nähe des Schulviertels. Wie berichtet hatte die vormalige Inhaberin das Geschäft geschlossen, weil sie es aus Zeitgründen neben dem Hauptgeschäft in Colnrade nicht weiter betreiben konnte.

Hafez hat mit seiner Partnerin den Laden renoviert und neue Schilder installiert. Zudem gibt es nun eine große Kühltheke. Im Angebot sind neben Zeitungen und Brötchen (auch belegt) diverse Süßigkeiten, Kuchen und Getränke. „Zudem haben wir türkische Spezialitäten“, berichtet Hafez. So gebe es bei ihm Falafel, Weinblätter und viele vegetarische Leckereien. Geöffnet ist das Geschäft montags bis freitags von 6 bis 15.30 Uhr, samstags von 6 bis 12 Uhr sowie sonntags von 7 bis 11 Uhr.