„Backstube“ an der Feldstraße schließt

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Schließt nach nur einem Jahr: die „Backstube“ an der Feldstraße. © bor

Wildeshausen – Die „Backstube“ an der Pestruper Straße in Wildeshausen schließt. Die Filiale einer Colnrader Bäckerei war erst vor einem Jahr zum 1. Februar in der Kreisstadt eröffnet worden.

Nun werden neue Mieter für den Verkaufsraum gesucht. Die Inneneinrichtung kann komplett übernommen werden. Sie wurde erst vor einem Jahr installiert. Vor der „Backstube“ hatte die Wildeshauser Bäckerei „Meyer“ dort lange Zeit Backwaren an die Jugendlichen der umliegenden Schulen verkauft.

Eigentlich hatte Inhaberin Kirsten Thomas mit ihrer „Backstube“ große Pläne gehabt. Es war die zweite Filiale der Colnrader Bäckerei. Doch jetzt sucht die Inhaberin neue Mieter für den Verkaufsraum

Wie die Geschäftsführerin berichtet, hatte sie geplant, die „Backstube“ um einen Kiosk und Imbissprodukte zu erweitern. Das hätte vermutlich auch viele Schüler interessiert. Letztlich seien die Pläne aber am Zeitmangel und der Tatsache, dass sie nicht in zwei Bäckereien gleichzeitig sein kann, gescheitert.

Für den Verkaufsraum hatten sich kurz nach dem Inserieren in der Facebook-Gruppe „Wildeshauser Flohmarkt“ schnell mehrere Interessenten gemeldet. Voraussichtlich zum 1. April sollen neue Mieter an der Pestruper Straße 22 einziehen, die ebenfalls eine Bäckerei betreiben und diese dann um einen Kiosk erweitern können.

Bierkneipe „Jimmy`s“ geschlossen

Es ist nicht die einzige Schließung in Wildeshausen in diesen Tagen. Wie berichtet, hat auch die Bierkneipe „Jimmy‘s“ an der Huntestraße in Wildeshausen nach nicht mal einem Jahr der Öffnung endgültig geschlossen. An der Tür befand sich seit einigen Tagen ein Zettel „Wegen Krankheit geschlossen“. Jetzt steht dort: „Leider bleibt das ,Jimmy‘s‘ ab sofort geschlossen. Ich bedanke mich bei allen Gästen.“

Der Wildeshauser war schon seit mehreren Wochen auf der Suche nach einem Nachfolger für den gastronomischen Betrieb im ehemaligen „Lindenhof“/„Smoky‘s“. Es gab auch einige Interessenten, bei denen die Verhandlungen teils weit gediehen sein sollen. Noch ist aber unklar, wer das Lokal übernehmen wird und wann es wieder öffnen kann.