Autos prallen bei Wildeshausen frontal zusammen: Zwei Schwerverletzte

Von: Dierk Rohdenburg

Schwerer Einsatz: Die Feuerwehr musste den Peugeot aufschneiden, um den Fahrer zu retten. © dr

Wildeshausen – Bei einem schweren Unfall am Dienstag um 17.29 Uhr wurden auf der Pestruper Straße in Höhe des Pestruper Gräberfeldes in Wildeshausen zwei Menschen schwer verletzt.

Die Rettungskräfte waren automatisch per E-Call aus dem Unfallwagen alarmiert worden. Polizei und die Feuerwehren aus Wildeshausen sowie Harpstedt eilten zu der Unfallstelle, die einem Trümmerfeld glich.

Die Strecke musste für mehrere Stunden zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 17-Jähriger aus Colnrade auf einem kleinen Trecker in Richtung Wildeshausen unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 40-jähriger Mann aus Twistringen in einem Peugeot. Offenbar sah er den langsam fahrenden Trecker mit nur geringer Beleuchtung sehr spät und setzte im letzten Moment zum Überholen an. Gleichzeitig kam ihm aber ein 32-jähriger BMW-Fahrer aus Twistringen entgegen, der wohl keine Chance mehr zum Bremsen hatte. Es kam zur frontalen Kollision.

Der BMW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Treckerfahrer wurde von seinem Fahrzeug auf die Straße geschleudert und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Peugeots wurde schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn mit schwerem Gerät aus dem Auto befreien. Dazu wurde das Dach abgeschnitten, um den Mann aus dem Fahrzeug holen zu können. Auch er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Vor Ort waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren sowie Rettungssanitäter, Notärzte und die Polizei. Der Schaden wird auf mindestens 70.000 Euro geschätzt. Nach ersten Annahmen dürfte die Strecke bis mindestens 20 Uhr in beiden Richtungen gesperrt sein, weil die drei Unfallfahrzeuge geborgen werden müssen. Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden.