Schwerer Unfall in Wildeshausen: Autofahrer behindern Retter

Wildeshausen – Hohe Bußgelder haben zwei Verkehrsteilnehmer zu erwarten, die am Donnerstag mit ihrem Verhalten die Rettungsmaßnahmen bei einem schweren Unfall auf dem Nordring in Wildeshausen behindert haben.

Laut Polizeibericht befuhr eine 25-jährige Autofahrerin aus Wildeshausen um 17.10 Uhr mit ihrem Mini Cooper die Breslauer Straße in Richtung Nordring. Sie wollte an der Kläranlage nach links in Richtung Westring abbiegen, übersah dabei aber den von links kommenden Mercedes eines 47-Jährigen aus der Samtgemeinde Harpstedt, der die B213 in Richtung Delmenhorst befuhr. Der Mann versuchte noch auszuweichen, prallte jedoch frontal in die Fahrertür des Mini.

Durch den Zusammenstoß wurden die Airbags im Mini ausgelöst und die 25-Jährige leicht verletzt. Der 47-Jährige zog sich hingegen nach Auskunft der Polizei schwere Verletzungen zu.

Beide Unfallbeteiligten wurden mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert. Den Schaden am Mini schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Langwieriges Wendemanöver behindert Rettungskräfte

Während der Bergungsmaßnahmen kam es in zwei Fällen zu Verstößen gegen Weisungen von Polizeibeamten. In einem Fall behinderte ein Verkehrsteilnehmer durch ein langwieriges Wendemanöver vor der Polizeiabsperrung die Durchfahrt eines Rettungswagens, der den Unfallbeteiligten mit Blaulicht und Martinshorn zu Hilfe eilen wollte. Anschließend weigerte sich der Verkehrsteilnehmer zunächst, dem Rettungswagen Platz zu machen.

Ein weiterer Autofahrer umfuhr die Polizeiabsperrung und befand sich dadurch inmitten der Unfallstelle, wo die polizeilichen Ermittlungen sowie die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in vollem Gange waren.

„Ein derartiges Verhalten von Verkehrsteilnehmern ist nicht tolerabel und wird Konsequenzen haben. Es ist mit hohen Bußgeldern hinterlegt“, heißt es von der Polizeipressestelle.