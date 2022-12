Autobahnschild in Wildeshausen komplett zerstört

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Wohl nur noch Metallschrott: das Schild an der Autobahn. © Polizei

Landkreis – Die komplette Ausfahrttafel an der Autobahn 1 zerstörte ein Lastwagenfahrer an der A 1 im Bereich Wildeshausen-West.

Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch, 21. Dezember, gegen 9.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1. Laut Polizeibericht befuhr ein 35-Jähriger aus Garrel mit einem Lastzug die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Kurz vor der Anschlussstelle Wildeshausen-West kam er mit seinem Zug nach rechts von der Fahrbahn ab, wühlte den Grünstreifen auf und kollidierte schließlich mit der Ausfahrttafel der Anschlussstelle.

Die Tafel wurde komplett zerstört, am Lastwagen zersprang unter anderem die Windschutzscheibe. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 9.000 Euro beziffert. Der 35-Jährige blieb unverletzt.

Weitere Polizeimeldungen:

Einen günstigen Moment nutzte am Mittwoch, 21. Dezember, eine männliche Person in Ahlhorn und entwendete Schmuck aus einem Einfamilienhaus.

Während ein Anwohner im Ahornweg im Garten beschäftigt war, verschaffte sich eine unbekannte Person laut Polizeibericht über eine unverschlossene Seitentür Zugang zum Einfamilienhaus. Hier suchte der Mann nach Wertgegenständen und nahm Schmuck an sich. Das Haus verließ er durch die Haupteingangstür und wurde dabei vom Anwohner gesehen. Er beschrieb den Mann als 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 160 Zentimeter groß, von dicker Statur und mit schwarzen Haaren.

Der Mann stieg in einen vor Ort abgestellten, dunkelgrauen Citroën C5 und entfernte sich vom Tatort. Wer weitere Hinweise zum Auto oder der männlichen Person geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät außerdem, Türen und Fenster – auch bei nur kurzer Abwesenheit – zu verschließen.

Kleintransporter beschädigt:

Ein Kleintransporter ist am Mittwoch, 21. Dezember, um 9.25 Uhr auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 beschädigt worden. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Hamburg fort. Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet um Hinweise von Zeugen.

Der Geschädigte hatte seinen Kleintransporter auf dem Parkplatz Engelmannsbäke, der sich zwischen dem Dreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Wildeshausen-West befindet, abgestellt. Beim Vorbeifahren eines Autotransporters kam es zur seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Autotransporters setzte seine Fahrt anschließend fort und fuhr vom Parkplatz auf die Autobahn 1 in Richtung Hamburg auf.