Dreiste Diebe: 36 Fahrräder vom Laster-Anhänger gestohlen

Wildeshausen-Nord/A1 - Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen 36 Fahrräder von einem Laster-Anhänger gestohlen, der auf der Rastanlage Wildeshausen-Nord abgestellt war. Zuvor schlitzten sie die Plane des Lasters auf.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat zwischen 3 und 6 Uhr auf der Rastanlage an der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück. Nachdem die Täter die Plane aufschlitzten, um die Ware zu begutachten, wurden die Türen geöffnet und die Fahrräder in ein anderes Fahrzeug umgeladen.

Gegen 6 Uhr bemerkte der 53 Jahre alte Fahrer, der im Lastwagen schlief, den Diebstahl. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sollten sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefonnummer 04435/9316-115 melden.

jdw

Rubriklistenbild: © dpa