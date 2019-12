Auto-Gewinnerin kommt zu Fuß

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Zu Fuß gekommen, mit einem Auto nach Hause: Ute Hegen (59) aus Wildeshausen hat am Sonntagabend bei der Weihnachtstombola der Rotarier den ersten Preis gewonnen. Den Schlüssel für den Suzuki Celerio im Wert von 12 900 Euro überreichte Rotary-Präsident Jens Schachtschneider. Hegen wohnt an der Bahnhofstraße und war gerade beim Kochen, als „Glücksfee“ Paty Morales ihr Los zog. Sofort griff Schachtschneider zum Telefon und überbrachte die freudige Nachricht. „Kommen Sie rüber, wenn Sie wieder bei Sinnen sind“, bat er. Schnell überwand Hegen die paar Hundert Meter von Zuhause zum Stand der Rotarier vor dem Stadthaus.

„Ich weiß noch gar nicht, was ich mit dem Auto machen soll“, gestand die vollkommen überraschte 59-Jährige, die jedes Jahr bei der Tombola mitmacht. Dieses Mal war eines ihrer fünf Lose der Hauptgewinn. Als Schachtschneiders Anruf kam, „dachte ich, das kann doch gar nicht wahr sein“.

Den zweiten Preis, einen E-Scooter, durfte Bastian Flege mit nach Hause nehmen. Über einen 65-Zoll-Flachbildfernseher freute sich Sven Brüggmann. Sämtliche Gewinner werden zeitnah auf der Internetseite www.rotary-wildeshausen.de und nach Weihnachten im Kaufhaus „Schnittker am Markt“ bekannt gegeben. Noch kurz vor der Ziehung der Gewinner hatten Leute am Stand der Rotarier nach Losen gefragt, mussten aber vertröstet werden. Denn seit Samstag, 16 Uhr, waren alle weg.

Es gab insgesamt 12 000 Lose und 54 Preise. Während die Rotarier den Suzuki gekauft und zur Verfügung gestellt hatten, wurden die restlichen Gewinne von Firmen aus Wildeshausen und dem Landkreis Oldenburg gespendet. „Amazon war nicht dabei“, merkte Rotary-Präsident Schachtschneider kritisch an. Ohne engagierte Unternehmen aus Wildeshausen und der Region sei eine solche Tombola nicht möglich.

Moderator Martin Siemer, der gewohnt kurzweilig durch die Veranstaltung führte, schlug vor Hunderten von Zuschauern, die das Stadthaus in gespannter Erwartung umringten, in die gleiche Kerbe. Mit Blick auf die Liste der Spenderfirmen sagte er: „Ich habe Amazon und Zalando nicht gefunden.“ Er rief dazu auf, beim Onlinekauf von Waren auch an Veranstaltungen wie diese oder an die Rotarier zu denken.

Letztere engagieren sich zum Beispiel schon lange für die Aktion „Deckel gegen Polio“. „Und wir helfen auch, wenn das Sozialamt uns anruft und erzählt, dass eine Familie in Not ist“, ergänzte Schachtschneider.