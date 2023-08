Auszubildende sind ein knappes Gut

Von: Ove Bornholt

Teilen

Viele Handwerksbetriebe suchen nach Auszubildenden: Dabei zeigen sich je nach Branche durchaus Unterschiede. © dpa

Warum manche Wildeshauser Firmen wenig Lehrlinge finden und was sie dagegen tun. Unsere Zeitung hat verschiedene Betriebe angefragt.

Wildeshausen – Seit Dienstag haben in der Region viele Auszubildende die erste Arbeitsstelle ihres Lebens angetreten. Manche Unternehmen in Wildeshausen sind sehr zufrieden und meinen, die Lage am Ausbildungsmarkt habe sich mittlerweile verbessert. Andere Betriebe wiederum müssen sich ordentlich strecken, um überhaupt Lehrlinge zu finden. Und manche Firmen sind dieses Jahr ganz leer ausgegangen.

Ingo Hermes, Geschäftsführer von Hermes-Systeme an der Visbeker Straße, sieht allgemein eine bessere Lage als in den Vorjahren. „Wir können zwar noch längst nicht aus dem Vollen schöpfen, aber uns unsere Auszubildenden aussuchen.“ Dazu trägt wahrscheinlich bei, dass das Unternehmen einen allgemein anerkannten hohen Ausbildungsstandard hat. Ganz praktisch zeigt sich das zum Beispiel regelmäßig bei großen gemeinsamen Aktionen mit Lehrlingen aller Standorte oder in der eigens eingerichteten Ausbildungswerkstatt an der Visbeker Straße.

Eigentlich habe er nur fünf, sechs Elektroniker-Lehrlinge einstellen wollen, sagt Hermes. Dass es nun mit neun Auszubildenden allein für Wildeshausen doch anders gekommen ist, hängt mit dem neuen Blockunterricht an den Berufsbildenden Schulen in der Kreisstadt zusammen. Den lobt der Geschäftsführer ausdrücklich. „Wir können die Leute jetzt besser einsetzen und auch mal zu weiter entfernten Baustellen schicken.“ Außerdem würden die Berufsschüler mehr lernen, wenn sie nicht nur ein- oder zweimal die Woche an der Berufsschule sind, sondern am Stück Unterricht haben. So könnten die Lehrer den Stoff besser vermitteln. Ausbildungsleiter Hendrik Jüchter ergänzt, dass es zum Beispiel direkt vor und nach der theoretischen Prüfung viel Unterricht in der Schule gebe. Andersherum sei es dann bei der praktischen Prüfung.

Metallbauer-Lehrling gesucht

Beim Mittelständler „B & F Metallbautechnik“, der Bauteile für den deutschen Anlagenbau, zum Beispiel für die Kaffeeröstung sowie die Fertigung in der Lebens- und Futtermittelindustrie, fertigt, ist die Lage hingegen nicht so rosig. „Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal keinen Metallbauer-Lehrling eingestellt“, berichtet Geschäftsführer Michael Frank. Im kaufmännischen und Konstruktionsbereich gebe es hingegen genug Auszubildende. Aber Metallbauer sei „ein anstrengender, lauter Beruf, eventuell noch ein bisschen dreckig. Das ist für viele nicht mehr attraktiv“, meint der Geschäftsführer und Mitgründer des Unternehmens an der Wilhelm-Maybach-Straße, das vor ein paar Jahren den Wildeshauser Mittelstandspreis gewonnen hat.

Hinzu käme, dass junge Menschen wegen der stark gestiegenen Benzinpreise hohe Fahrtkosten hätten, wenn sie nicht direkt aus Wildeshausen kommen. Und es gebe kaum günstigen Wohnraum in der Kreisstadt. „Da kommen einige Komponenten zusammen“, sagt Frank. Kleinere Unternehmen hätten in dieser Hinsicht ähnliche Probleme, wenn es um Berufe in der Fertigung gehe.

Gute Vernetzung mit den Schulen

Bei dem Maschinenbauer Schade an der Visbeker Straße ist es nun gelungen, sowohl einen Industrie- als auch zwei Zerspanungsmechaniker-Lehrlinge einzustellen. Aber Geschäftsführer Dirk Schade beobachtet auch eine allgemeine Tendenz: „Niemand möchte sich mehr die Hände schmutzig machen.“ Viele wüssten nicht, wie gut die Arbeit im Maschinenbau sei und dass sie ordentlich bezahlt werde. „Das Internet lässt unsere Jugend von ,feineren‘ Jobs wie Influencer träumen“, findet er.

Auch Helmut Rang muss ordentlich werben, damit seine Baufirma am Stockenkamp genug Maurer-Lehrlinge findet. „Wir haben bisher immer Glück gehabt“, sagt er. Dieses Jahr sei wie sonst auch ein Auszubildender angefangen. „Wir stellen keinen ohne Praktikum ein“, betont Rang. So sei sichergestellt, dass die jungen Leute den richtigen Eindruck vom Beruf hätten, sich im Betrieb wohlfühlten und die Ausbildung dann nicht gleich wieder abbrechen würden. Als einziger Baubetrieb in der Stadt Wildeshausen, der ausbildet, sei die Firma Rang durchaus auf dem Schirm, wenn es um eine Maurer-Lehre geht. Zudem pflege der Betrieb gute Kontakte zur Haupt- und Realschule in Wildeshausen.