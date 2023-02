Wildeshauser Auszubildende messen sich bei Berufswettbewerb der Landjugend

+ © wencke siemers Das sind die drei Besten der jeweiligen drei Ausbildungsjahre des Erstentscheids des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend. Nur die Erstplatzierten Jan-Malte Döbken (3.v.l.), Hannes Kreye (3.v.r.) und Jakob Schürg (r.) sind für den Gebietsentscheid qualifiziert. © wencke siemers

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marten Vorwerk schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Einen Blick über den Alltag hinaus sollten die Auszubildenden der Berufsschule Wildeshausen (Schwerpunkt Landwirtschaft) beim Wettbewerb der Landjugend bekommen. Die drei Sieger sind eine Runde weiter und für den Gebietsentscheid im März in Bad Zwischenahn qualifiziert.

Wildeshausen – Die 17-jährige Milena und die 19-jährige Meta sind konzentriert. Sie untersuchen Sämereien, Saatgut, Getreide oder Schrauben. Sie müssen aus 20 unterschiedlichen Schälchen den Inhalt bestimmen. Die beiden Schülerinnen gehen auf die Berufsschule (Schwerpunkt Landwirtschaft) an der St-Peter-Straße in Wildeshausen. Dort haben sie sich am Montag zum Erstentscheid des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend unter dem Motto „Grüne Berufe sind voller Leben: Mit Herz und Hand – smart fürs Land“ mit ihren Mitschülern gemessen.

„Die Bestimmung war gar nicht so einfach, weil wir erst im ersten Ausbildungsjahr sind und noch nicht so viel kennen“, erzählte Meta. Dennoch war der Tag lehrreich, „da wir Einblicke in Themen bekommen, die wir nicht so oft behandeln“, fügte die 19-Jährige hinzu. Milena schaffte es bei den Azubis des ersten Lehrjahres auf Platz zwei.

Azubis mussten alle Aufgaben in Einzelarbeit angehen

Zum Erstentscheid waren alle Schüler der drei Ausbildungsjahre der Landwirtschaftlichen Berufsschule eingeladen, an den Start zu gehen. In unterschiedlichen Kategorien waren sie gefordert – zum Beispiel bei einem Allgemeinwissens- und berufsspezifischen Test. Zudem hielten die Schüler Kurzvorträge über ihre Ausbildung, bestimmten landwirtschaftliche Mittel und mussten in der Metallwerkstatt aus Schrauben und Muttern Flaschenöffner herstellen – alles in Einzelarbeit.

+ Milena (l.) und Meta untersuchen den Inhalt der Schälchen. Die beiden Schülerinnen gingen beim Erstentscheid des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend an den Start. © vorwerk

Am Ende wurden die drei besten des jeweiligen Ausbildungsjahrgangs mit einer Urkunde geehrt. Die Erstplatzierten Jan-Malte Döbken, Hennes Kreye und Jakob Schürg qualifizierten sich für die nächste Runde, für den Gebietsentscheid. Dieser wird am 14. März an der Berufsschule Ammerland in Bad Zwischenahn ausgetragen.

Alle zwei Jahre organisiert der Deutsche Bauernverband mit seinen Landesbauernverbänden und dem Bund der deutschen Landjugend, zusammen mit den Berufsschulen, den Wettbewerb. Mitorganisator Jürgen Logemann vom Niedersächsischen Kuratorium für den Landjugend-Berufswettbewerb war in Wildeshausen vor Ort und sagte: „Das soll für die jungen Leute eine Vorbereitung für ihre Zwischen- und Abschlussprüfung sein. Zudem sollen sie mal aus ihrem Alltag rauskommen und etwas anderes sehen.“

Insgesamt sei Niedersachsen mit Lehrlingen im Bereich der Landwirtschaft gut aufgestellt, erklärte Logemann. „Der Beruf ist gefragt. 45 Prozent unserer Auszubildenden kommen nicht aus einer landwirtschaftlichen Familie. Das ist eine gute Quote“, betonte er.

Lehrerin: Super, dass sich Schüler auch mal untereinander messen.

Ein besonderer Tag ist der Landjugend-Wettbewerb für die Lehrerin der Agrarklassen der Wildeshauser Berufsschule, Wiebke de Vries-Ohlendorf. Sie organisiert den Entscheid seit Jahren mit. „Das ist super, dass sich die Schüler auch mal untereinander messen können“, sagte sie.

Für die Auswertung der Ergebnisse setzte die Landjugend 20 „Richter“ ein. Einer davon war André Heinemann. Er ist – wie die meisten der Juroren – Landwirt, und bildete lange Zeit selbst Lehrlinge aus. Heinemann war bei der Bestimmung der Saat- und Getreidemittel eingesetzt. „Ich erinnere mich noch, als ich selbst an diesem Entscheid teilgenommen habe. Mir haben diese praktischen Dinge immer Spaß gemacht“, erzählte er. Interessant sei, was die Schüler „so alles in den Schälchen sehen und hineininterpretieren“. Nicht alles zu wissen, sei „überhaupt nicht schlimm“, sagte Heinemann. Das könne er auch nicht. Noch mehr lernen – und zwar über ihr Alltagsgeschehen hinaus – können Jan-Malte Döbken, Hennes Kreye und Jakob Schürg am 14. März, wenn sie zur zweiten Runde des Berufswettbewerbs nach Bad Zwischenahn reisen.