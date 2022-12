Rotary-Weihnachtstombola: Die Gewinner stehen fest

Von: Dierk Rohdenburg

Gewinnerin Vanessa Helms (l.) mit Rotary-Präsidentin Christine Gronemeyer und Glücksfee Sophie Schumacher (r.). © Rohdenburg

Wildeshausen – Die Gewinner der Rotary-Weihnachtstombola in Wildeshausen stehen fest.

Am Sonntagabend wurden vor dem Stadthaus in Wildeshausen die Gewinner der diesjährigen Rotary-Tombola ausgelost. Der Hauptpreis, ein Mitsubishi Space Star, geht nach Twistringen. Der 18-jährige Tom Knabe hatte das Gewinnerlos ausgefüllt. Er arbeitet bei der Bäckerei Weyhmann und konnte am Sonntag nicht mehr nach Wildeshausen kommen. Immerhin hat er einen Führerschein.

Der zweite Preis ging an Vanessa Helms aus Wildeshausen. Sie konnte sich zu Fuß auf den Weg machen und ihren Gewinn, ein E-Bike im Wert von 3.000 Euro, aus den Händen von Rotary-Präsidentin Christine Gronemeyer entgegennehmen.

Den dritten Preis errang Patrick Grabbel aus Wildeshausen. Er gewann einen 1.000-Euro-Gutschein der Firma Euronics XXL in Wildeshausen.

In diesem Jahr wurden insgesamt 15.000 Lose verkauft. Als Glücksfee zog die 13-jährige Sophie Schumacher aus Wildeshausen die Lose aus der Trommel. Es gab insgesamt 56 gespendete Preise. Die Moderation der Verlosung übernahm Martin Siemer.

Einige Besucher konnten nach der Verlosung schon ihre Preise mitnehmen. Die Liste der Gewinner findet sich ab Dienstag am Schaufenster der Firma Schnittker am Markt. Dort können die Gewinne dann auch abgeholt werden.

Bereits am Samstagnachmittag waren die Lose schon ausverkauft. Deshalb öffnete die Bude vor dem historischen Rathaus gar nicht mehr. „Ich bin begeistert, wie die Wildeshauser Weihnachtstombola zu einer festen Institution in unserer Kreisstadt geworden ist. Niemand geht bei der Ziehung leer aus, denn gemeinsam unterstützen wir Projekte in Wildeshausen und umzu, die unserem Gemeinwohl zugutekommen“, so Gronemeyer. Insbesondere bedankt sich der Rotary Club bei den unterstützenden Firmen für die Ausstattung der Tombola mit Preisen.