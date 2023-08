Ausschuss entscheidet über Anfrage des Landkreises: Weg am Wildeshauser Gymnasium zeitweise dicht?

Von: Dierk Rohdenburg

Bislang jederzeit geöffnet: der Weg von den Wohngebieten über das Gymnasiumsgelände. © dr

Wildeshausen – Ein viele Jahre lang hart und öffentlichkeitswirksam umkämpfter Durchgang vom Gymnasium Wildeshausen in die benachbarten Wohngebiete könnte in Zukunft nachts geschlossen werden.

Der Landkreis Oldenburg als Schulträger des Gymnasiums hat bei der Stadt beantragt, das im Grundbuch eingetragene Überwegungsrecht für den Weg längs der Sporthalle und des Basketballfeldes temporär einzuschränken und damit die Zusage zu geben. Die Überwegung wäre dann in einer fest vorgeschriebenen Zeit nicht mehr möglich.

Der Vorschlag wird am Donnerstag in der nicht öffentlichen Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses diskutiert. Die Stadtverwaltung schlägt vor, den Weg montags bis samstags von 20 bis 7 Uhr zu schließen. Endgültig entscheiden soll der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss am 14. September.

Vandalismus soll eingedämmt werden

„Hintergrund der Anfrage des Landkreises sind einerseits die zunehmenden Vandalismusschäden auf dem Gymnasiumsgelände“, heißt es in der Vorlage. Man erhoffe sich durch die Schließung, dass die Zahl der Beschädigungen verringert werden könnte. Darüber hinaus komme es zu vermehrten Beschwerden durch die direkten Anwohner, da durch den Bau des Multifunktionsplatzes am Gymnasium die Nutzung durch Jugendliche insbesondere in den Abendstunden erheblich zugenommen hat. Durch das Verschließen der Tore an der Südseite des Grundstücks hofft der Landkreis, dass der Platz nicht mehr so stark am Abend genutzt wird. Als weiteres Argument führt die Kreisverwaltung Gespräche mit der Polizei an. Das Kommissariat würde eine temporäre Schließzeit ebenfalls begrüßen, heißt es. Damit würde ein Fluchtweg für Personen verschlossen, die in dem Bereich zwischen der Erlen-, der Ahorn- sowie der Leibnizstraße kriminellen Geschäften nachgehen.

Fast fertiggestellt: der Multifunktionsplatz auf dem Areal des Gymnasiums. © Privat

Früher gab es einige Proteste gegen die Schließung

Der ungehinderte Zugang zum Gymnasiumsgelände war schon vor 45 Jahren ein Zankapfel. In den Jahren 1977 bis 1981 kam es zu Konflikten, weil die Anwohner der Wohngebiete den Weg ungehindert nutzen wollten. Es gab Proteste und Unterschriftensammlungen. Erst 1981, als die Liegenschaft des Gymnasiums an die Stadt fiel, war die dauerhafte Öffnung des Weges genehmigt worden. Als die Schulträgerschaft des Gymnasiums vor 15 Jahren wieder zum Landkreis wechselte, hatte die Stadt viel Wert darauf gelegt, das Überwegungsrecht vertraglich abzusichern.

Aufregung gab es vor vier Jahren erneut, als der damalige Schuldirektor Ralf Schirakowski Pläne ankündigte, einen Schulcampus einrichten zu wollen. Dieser hätte den Wegeverlauf zu den Wohngebieten beeinflussen oder gar unmöglich machen können. Auch damals gab es Proteste aus Teilen der Bevölkerung, die im Jahr 2019 ohnehin den Weg nicht benutzen konnte, weil er wegen des Neubaus der Mensa komplett gesperrt war.