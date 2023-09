Ausschuss berät über Zuschüsse in Höhe von jährlich rund 250.000 Euro: Fünf Jahre Sicherheit für Institutionen

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen unterstützt auch in Zeiten eines knappen Haushaltes Institutionen, die im Bereich der Bildung oder Kultur aktiv sind und das Leben der Stadt bereichern.

Ziel der institutionellen Förderung ist es, den Einrichtungen und Vereinen über fünf Jahre hinweg eine verlässliche finanzielle Unterstützung zuzusagen. Die Beratungen für den nächsten Förderzeitraum stehen am Donnerstag, 7. September, im Stadtentwicklungsausschuss (18.15 Uhr, Rathaus) an.

Im Vorfeld meldete bereits der fraktionslose Ratsherr Karl Schulze Temming-Hanhoff in einem Brief an alle Ratsfraktionen Kritik an. „In Anbetracht der Finanzsituation wurde der Rat bei den Haushaltsberatungen aufgefordert, Leistungen zu kürzen und/oder Einnahmen zu generieren. Jetzt scheint die Stadt im Geld zu schwimmen und nicht zu wissen, wohin damit“, moniert er. Für manche Institutionen solle der jährliche Zuschuss jeweils um bis zu einem fünfstelligen Betrag aufgestockt werden. Außerdem sehe die Hauptsatzung vor, dass der Rat zuständig sei, wenn ein Rechtsgeschäft den Vermögenswert von 10.000 Euro übersteige. Deshalb wären die Entscheidungen auf jeden Fall im Rat und nicht abschließend im Verwaltungsausschuss zu beschließen.

Konkret werden heute Anträge von sieben Institutionen beraten

Bürger- und Geschichtsverein: Dem Verein wurde in den vergangenen Jahren ein Zuschuss von 15.000 Euro jährlich für die Personalkosten gewährt. Zudem stellt die Stadt das Büro im historischen Rathaus und den Archivraum in der Musikschule zur Verfügung. Der Verein beantragt die Erhöhung des Zuschusses auf jährlich 30.000 Euro. Hintergrund sind die Personalkosten von 25.000 Euro für die beiden Mitarbeiterinnen. Bislang wurde die Differenz aus Rücklagen, Mitgliedsbeiträgen und Einnahmen getragen. Der Aufwand, unter anderem für Dokumentation, Sammlung und Auskünfte, sei deutlich gestiegen, so der Bürger- und Geschichtsverein. Das habe man nur durch eine Aufstockung der Arbeitszeiten sowie eine zusätzliche Arbeitskraft auffangen können.

Das LiLi-Servicekino erhielt bislang jährlich 13.000 Euro als Betriebskostenzuschuss. Dieser Betrag soll unverändert bleiben.

Der Kulturkreis Wildeshausen erhielt in den vergangenen Jahren jährlich 20.000 Euro. Der Zuschuss soll unverändert bleiben. Angesichts von gestiegenen Kosten könnte sich eine Reduzierung der Veranstaltungen ergeben.

Die Stadt zahlt der öffentlichen Bücherei der katholischen Kirchengemeinde einen Zuschuss zum Betrieb. Weil die Kirche eine erhöhte Zuwendung gewährt, kann der geplante städtische Beitrag um 35.000 Euro (2024) auf 90.000 Euro reduziert werden. Im Jahr 2025 sind 96.800 Euro zu zahlen, im Jahr 2026 104.700 Euro, im Jahr 2027 107.100 Euro und im Jahr 2028 (116.100 Euro). Die Stadt spart jährlich bis zu 38.200 Euro zum bislang veranschlagten Zuschuss.

Die Jazzfreunde Wildeshausen beantragen einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro. Das entspricht in etwa den in den vergangenen Jahren gezahlten Projektförderungen.

Der Verkehrsverein, der für die Stadt die Touristen-Information als Beratungsstelle im historischen Rathaus betreibt, erhielt bislang einen Zuschuss zu den Personalkosten mit einer jährlich eingerechneten Tarifsteigerung. Das waren zuletzt knapp 60.000 Euro. Außerdem stellt die Stadt das Büro zur Verfügung und zahlt die Nebenkosten. Die Zuschusssumme erhöht sich wegen des Mehrbedarfs von 67.600 Euro (2024) auf 72.700 Euro (2028).

Weil die Nebenkosten der Volkshochschule für die Jahre 2019 bis 2022 von Wildeshausen – entgegen der vertraglichen Verpflichtung – nicht gezahlt wurden, muss die Stadt einmalig 34.700 Euro zur Verfügung stellen. Für die kommenden Jahre müssen die Nebenkosten in Höhe von rund 11.000 Euro eingeplant werden.