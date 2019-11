Ausschuss berät über Straßenausbau

Verwaltung schlägt Prioritätenliste vor / Hohe Kosten für Anwohner

+ Der Ochsenbergweg ist in keinem guten Zustand. Foto: dr

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Der Bauausschuss der Stadt Wildeshausen soll am Mittwoch, 27. November, ab 18.15 Uhr darüber beraten, ob die Straßen Bauernmarschweg, Ochsenbergweg und „An der Flachsbäke“ in der Kreisstadt ausgebaut werden. Das hätte für die Anwohner gravierende Folgen, denn die Stadt will sie mit 90 Prozent der Kosten beteiligen, weil es sich in ihren Augen um einen Erstausbau handelt. Das kann je nach Grundstücksgröße schnell fünfstellige Beträge bedeuten. Die Sitzung ist öffentlich und findet im Stadthaus statt.